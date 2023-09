Berlín preskúma predaj divízie plynových turbín spoločnosti MAN Číne

Berlín 25. septembra (TASR) - Nemecká vláda podrobne preskúma predaj divízie plynových turbín spoločnosti MAN Energy Solutions čínskej štátnej firme CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Hovorca MAN Energy Solutions, dcérskej spoločnosti Volkswagenu, v tejto súvislosti v pondelok uviedol, že hĺbkové preskúmanie predaja sa očakávalo.



Ak nemecké ministerstvo hospodárstva dospeje k záveru, že predaj by mohol ohroziť národnú bezpečnosť, spolková vláda ho môže zakázať.



GHGT patrí spoločnosti China State Shipbuilding Corporation (CSSC), ktorá dominuje v čínskom lodiarskom priemysle.



Podľa nemeckého denníka Handelsblatt, ktorý ako prvý informoval o preskúmaní dohody o predaji, GHGT vyrába okrem iného vojenské lode pre čínske námorníctvo. Plynové turbíny sú kľúčové pre snahu Pekingu modernizovať svoju flotilu, pretože sú podstatne efektívnejšie ako dieselové motory.



Spoločnosť MAN Energy Solutions v júni oznámila predaj svojej divízie plynových turbín čínskej firme za nezverejnenú cenu. Divízia so sídlom v Augsburgu má 14.000 zamestnancov a pôvodne patrila spoločnosti MAN, ale v rámci fúzie výrobcov nákladných áut Scania a MAN, ktorá viedla k vzniku holdingu Traton, bola výroba plynových turbín prevedená priamo pod Volkswagen a minimálne do roku 2026 má zostať súčasťou automobilovej skupiny so sídlom vo Wolfsburgu.