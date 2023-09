Berlín prudko zhoršil odhad rastu ekonomiky v tomto roku

Berlín 13. septembra (TASR) - Nemecká vláda už nepočíta tento rok s rastom ekonomiky a v rámci revízie odhadu by mala nasledujúci mesiac oznámiť pokles. Informovala o tom v stredu agentúra Bloomberg, ktorá citovala zdroje oboznámené so situáciou.



Vláda podľa jedného zo zdrojov, ktorý si neželal byť pred oficiálnym zverejnením prognózy menovaný, plánuje upraviť svoj odhad tohtoročného vývoja ekonomiky na pokles o 0,3 %. Ešte koncom apríla počítala s ročným rastom na úrovni 0,4 %. Nemecké ministerstvo hospodárstva plánuje zverejniť jesennú prognózu 11. októbra. Konečné údaje však budú závisieť od vývoja v najbližších týždňoch, dodali zdroje.



Ak sa informácie zdrojov potvrdia, prognóza vlády sa tak dostane do súladu s odhadmi viacerých ekonómov a inštitúcií vrátane Európskej komisie a Medzinárodného menového fondu (MMF). Tí už skôr upozorňovali na nepriaznivú situáciu nemeckej ekonomiky a doterajšie optimistické rastové vyhliadky vlády neprechovávali.



MMF ešte v júli uviedol, že v prípade Nemecka očakáva pokles ekonomiky tento rok o 0,3 %. Nemecko tak bolo jedinou ekonomikou zo skupiny G7, ktorá mala prognózovaný pokles. V prípade celej eurozóny počíta MMF tento rok s rastom o 0,9 %, v prípade Británie o 0,4 % a USA o 1,8 %.



Európska komisia bola v súvislosti s vývojom nemeckej ekonomiky ešte o niečo pesimistickejšia, keď v pondelok (11. 9.) zverejnila svoju prognózu. Informovala, že nemecká ekonomika by tento rok mala klesnúť o 0,4 %.