Berlín tvrdo pracuje na riešení krízy s čipmi Nexperia pre automobilky
Nemecký automobilový koncern Volkswagen v stredu (22.10.) varoval pred možnými výpadkami výroby pre nedostatok polovodičov v súvislosti s dodávkami od Nexperie.
Berlín/Kyjev 24. októbra (TASR) - Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová potvrdila, že nedostatok čipov, najmä v automobilovom sektore, pretrváva po prerušení dodávok od holandského výrobcu čipov Nexperia. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
„Situácia momentálne nie je vyriešená, ale naozaj na nej pracujeme,“ povedala Reicheová počas návštevy Kyjeva. Spoločnosť Nexperia má problémy s dodávkami po tom, ako holandská vláda prevzala nad ňou kontrolu od čínskej materskej firmy Wingtech Technology pre obavy z možného prevodu kľúčovej technológie do Číny.
Čína v reakcii na to zastavila vývoz produktov Nexperia, ako sú čipy pre automobilový priemysel. Reicheová uviedla, že Berlín kontaktoval čínskeho ministra obchodu a presadzoval obnovenie vývozu čipov. Nemecká ekonomika vrátane výrobcov automobilov je závislá od čipov, zdôraznila.
Reicheová pricestovala do Kyjeva v piatok ráno, aby prediskutovala okrem iného nemecko-ukrajinskú spoluprácu v energetickom sektore a obrannom hospodárstve.
Nemecký automobilový koncern Volkswagen v stredu (22.10.) varoval pred možnými výpadkami výroby pre nedostatok polovodičov v súvislosti s dodávkami od Nexperie.
Holandskí predstavitelia sa koncom septembra odvolali na zákon z čias studenej vojny, ktorý im umožnil prevziať kontrolu nad Nexperiou pre obavy o národnú bezpečnosť, keďže výroba čipov sa čoraz viac stáva stredobodom geopolitického napätia. Nexperia tvrdí, že Peking jej od 4. októbra zakázal vyvážať určité tovary z Číny.
„Nexperia je o zlom riadení zo strany generálneho riaditeľa, o to ide, nie je to opatrenie namierené proti Číne,“ povedal holandský premiér Dick Schoof novinárom pred stretnutím s ostatnými lídrami Európskej únie (EÚ) vo štvrtok (23. 10.) v Bruseli.
Európski výrobcovia automobilov varovali, že spor medzi Čínou a spoločnosťou Nexperia môže spôsobiť zastavenie výrobných liniek v Európe. Prichádza v čase, keď napätie vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou vzrástlo po tom, čo Peking 9. októbra oznámil nové kontroly vývozu technológií a vzácnych zemín.
EÚ sa snaží urýchlene vyriešiť tento problém prostredníctvom rokovaní, pričom na budúci týždeň má do Bruselu pricestovať čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao. Šéf hospodárstva EÚ Valdis Dombrovskis však v rozhovore pre nemecké noviny Handelsblatt varoval, že Brusel „skúma možné protiopatrenia, ak sa podmienky nezlepšia“.
„Čínske vedenie musí pochopiť, že nemôžeme akceptovať to, čo sa momentálne deje. Napriek tomu sa snažíme nájsť riešenie a nechceme konflikt eskalovať,“ povedal novinárom nemecký kancelár Friedrich Merz pred začiatkom rokovaní v Bruseli.
