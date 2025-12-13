< sekcia Ekonomika
Berlín v tomto roku nedosiahne 30 miliónov turistických prenocovaní
V roku 2024 bolo v nemeckom hlavnom meste zaznamenaných 30,6 milióna prenocovaní.
Autor TASR
Berlín 13. decembra (TASR) - Berlín tento rok navštívilo menej turistov ako v roku 2024. Vyplýva to z údajov mestskej marketingovej agentúry Visit Berlin, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„Nakoniec sa dostaneme tesne pod 30 miliónov (prenocovaní),“ povedal pre noviny Tagesspiegel vedúci Visit Berlin Burkhard Kieker.
V roku 2024 bolo v nemeckom hlavnom meste zaznamenaných 30,6 milióna prenocovaní. V tomto roku do konca októbra zaznamenal Štatistický úrad Berlín-Brandenbursko 24,8 milióna prenocovaní, čo je o 4,1 percenta menej ako v rovnakom období minulého roka.
„Je to predovšetkým kvôli spotrebiteľskej nálade v Nemecku a Európe a neschopnosti ekonomiky oživiť sa,“ odpovedal Kieker a otázku, prečo počet návštev stabilne nerastie a nedosiahne úroveň pred koronavírusom v roku 2019.
Odvolal sa aj na údaje letiska Berlín-Brandenbursko, ktoré „je stále o 30 percent pod úrovňou pred koronavírusom a v cestovnom ruchu sme asi o 9 percent pod touto úrovňou“.
„Nakoniec sa dostaneme tesne pod 30 miliónov (prenocovaní),“ povedal pre noviny Tagesspiegel vedúci Visit Berlin Burkhard Kieker.
V roku 2024 bolo v nemeckom hlavnom meste zaznamenaných 30,6 milióna prenocovaní. V tomto roku do konca októbra zaznamenal Štatistický úrad Berlín-Brandenbursko 24,8 milióna prenocovaní, čo je o 4,1 percenta menej ako v rovnakom období minulého roka.
„Je to predovšetkým kvôli spotrebiteľskej nálade v Nemecku a Európe a neschopnosti ekonomiky oživiť sa,“ odpovedal Kieker a otázku, prečo počet návštev stabilne nerastie a nedosiahne úroveň pred koronavírusom v roku 2019.
Odvolal sa aj na údaje letiska Berlín-Brandenbursko, ktoré „je stále o 30 percent pod úrovňou pred koronavírusom a v cestovnom ruchu sme asi o 9 percent pod touto úrovňou“.