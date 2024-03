Berlín zatiaľ nevyvlastní podiely Rosnefťu v nemeckých rafinériách

Berlín 7. marca (TASR) - Nemecká vláda sa rozhodla, že zatiaľ nevyvlastní podiely ruskej štátnej spoločnosti Rosnefť v troch nemeckých rafinériách. Ministerstvo hospodárstva vo štvrtok oznámilo, že predĺžilo správcovstvo o ďalších šesť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Cieľom je, aby Rosnefť dobrovoľne predal svoje akcie, najmä väčšinový podiel v rafinérii PCK Schwedt, ktorá zásobuje palivom veľkú časť severovýchodného Nemecka. Dve nemecké dcérske spoločnosti Rosnefti vlastnia v rafinérii PCK väčšinový podiel 54 %. Rosnefť má menšinové podiely aj v dvoch ďalších rafinériách v Bádensku-Württembersku a Bavorsku. Celkovo tak ruská skupina kontroluje približne 12 % nemeckých kapacít na spracovanie ropy.



"Vláda sa rozhodla opäť predĺžiť správcovstvo po tom, ako ruskí vlastníci deklarovali zámer predať svoje podiely v oboch dcérskych spoločnostiach počas predĺženej lehoty," oznámilo ministerstvo. Predaj by bol podľa ministerstva právne najbezpečnejší a zároveň aj najrýchlejší spôsob, ako umožniť investície do rafinérií a zabezpečiť pokračovanie ich prevádzky.



Nemecká vláda prevzala kontrolu nad rafinériou v septembri 2022 v súvislosti so sankciami uvalenými na ruské firmy po invázii Moskvy na Ukrajinu.