Berthoty: Nové vedenie úradu na ochranu údajov môže zlepšiť jeho chod

Bratislava 23. augusta (TASR) - Nová predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) Zuzana Valková by mohla vďaka svojim skúsenostiam a vedomostiam zlepšiť jeho fungovanie. Táto funkcia bola pritom štyri roky neobsadená a v súčasnosti tak Valková preberá úrad, ktorý sa nenachádza v dobrom stave. Jeho chod je aktuálne platený z peňazí daňových poplatníkov, čo však nemusí byť štandardom. Upozornil na to v piatok odborník na ochranu osobných údajov advokátskej kancelárie Dagital Legal Jakub Berthoty.



Nové vedenie ÚOOÚ by malo podľa odborníka zefektívniť jeho fungovanie a zamerať sa na nové strategické ciele. "Nové témy musia dávať celospoločenský zmysel. Aktuálne totiž verejnosť na Slovensku vníma GDPR ako byrokratickú prekážku z Bruselu," uviedol Berthoty.



Vyzdvihol novú predsedníčku aj preto, lebo s chodom úradu má už skúsenosti, keďže doteraz na ňom pôsobila ako riaditeľka odboru právnych služieb a medzinárodných vzťahov.



Ročný rozpočet úradu v roku 2022 predstavoval podľa advokáta 1,8 milióna eur, pričom na pokutách vyzbieral 61.000 eur. Pre porovnanie uviedol francúzsku Národnú komisiu pre informatiku a slobodu (CNIL), ktorá v roku 2021 vybrala na pokutách 214 miliónov eur s tým, že ročný rozpočet francúzskeho regulátora predstavoval približne 20 miliónov eur.



"Príklady zo zahraničia nám ukazujú, že aj slovenský úrad by si vedel na svoje fungovanie zarobiť sám. Symbolické pokutovanie miest, obcí a malých firiem sa doteraz ukazovalo ako neefektívne. Ak by ale nové vedenie obrátilo pozornosť úradu na zahraničných dátových gigantov a veľké online platformy, kvôli ktorým GDPR vzniklo, úrad by mohol udeľovať výrazne vyššie pokuty. Vysoké pokuty by súčasne mali aj odstrašujúci charakter a plnili by lepšie svoj význam," priblížil odborník.



Úrad podľa neho dlhodobo upozorňuje aj na nedostatok zamestnancov, čo by sa mohlo taktiež zmeniť. Audit, ktorý bol nedávno vykonaný, by mal byť pre novú predsedníčku dôležitým vstupom pre ďalšie rozhodovanie. Členenie na viacero vnútorných odborov a rozlišovanie medzi kontrolou a správnym konaním je podľa advokáta zbytočné.



"Úkony kontroly je možné urobiť v rámci správneho konania, a to aj bez aplikácie správneho poriadku, kde veľký rozdiel neexistuje. Prechod z kontroly do správneho konania so sebou vždy prináša riziko procesných chýb. Úrad potrebuje zlúčiť viaceré odbory do jedného, celkovo znížiť ich počet a zoštíhliť vnútorné fungovanie, ale aj názorové zosúladenie jednotlivých odborov," uzavrel Berthoty.