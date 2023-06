BESICO postaví v Nitre pre spoločnosť STILL moderné priestory na mieru

BESICO je medzinárodný developer komerčných nehnuteľností s viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti výstavby priemyselných stavieb. Vlastní, spravuje a stavia priemyselné parky v strategických lokalitách v Belgicku, Francúzsku, Srbsku a na Slovensku. Medzinárodné know-how BESICO je postavené na budovaní výrobných a logistických priestorov na dlhodobý prenájom, pričom sú budované na mieru podľa požiadaviek klientov. Aktuálne BESICO na Slovensku disponuje 45 000 m2 prenajímateľnej plochy s plánovaným potenciálom rastu až na 104 000 m2. Generálnym zhotoviteľom stavby v Nitre je DYNAMIK CONSTRUCTION , stavebná divízia slovenského holdingu DYNAMIK HOLDING, a.s. Pri projekte v výstavby v nitrianskych Mlynárciach ide už o piaty spoločný projekt spoločností BESICO a DYNAMIK – spoločnosti spolupracujú na výstavbe projektov v Banskej Bystrici, Nitre, Vrábľoch, Martine a v srbskom Belehrade.

Nitra 20. júna (TASR/OTS) - Medzinárodný developer priemyselných nehnuteľností BESICO v priemyselnom areáli v nitrianskej mestskej časti Mlynárce vybuduje pre nemeckú nadnárodnú spoločnosť STILL SR nové moderné a udržateľné priestory vo vyššom štandarde. Skladová hala a kancelárske priestory by mali byť odovzdané do užívania už v druhom štvrťroku budúceho roka.V pláne BESICO je výstavba areálu s výrobno-skladovými priestormi a modernou administratívnou časťou. Súčasťou projektu sú tiež vonkajšie priestory s množstvom zelene, logistické zázemie, spevnené plochy ako chodníky, príjazdové komunikácie a desiatky parkovacích miest aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Stavba plánuje využívať alternatívne zdroje energie ako napríklad fotovoltaické články na streche skladovej haly a tiež predprípravu pre nabíjanie elektromobilov Časť kapacity výrobno-skladovej haly a kancelárskych priestorov, a to vo výmerách 1 600 m2 a 250 m2, ostáva k dispozícii.STILL SR má svoju slovenskú centrálu v Nitre viac ako 20 rokov. Nové sídlo spoločnosti bude spĺňať všetky požiadavky na moderné administratívne a skladové priestory a umožní spoločnosti STILL SR ďalší plánovaný rast aktivít na slovenskom trhu. Mestská časť Mlynárce, ktorá je súčasťou Nitry a zároveň má veľmi dobrý prístup z rýchlostnej cesty, je vyhovujúcou lokalitou.Developer BESICO a spoločnosť STILL SR podpísali dohodu v máji 2023. Výstavbu pre BESICO a STILL SR zabezpečuje spoločnosť DYNAMIK CONSTRUCTION , ktorá už začiatkom júna začala s výstavbou. Stavbu by mala spoločnosť STILL SR prevziať do užívania v druhom štvrťroku 2024.V novom areáli v Mlynárciach ostáva k dispozícii časť výrobno-skladovej haly a kancelárskych priestorov ďalší rast spoločnosti STILL ako aj pre ďalšieho potenciálneho nájomcu.