Bessent: Aj štáty rokujúce v dobrej viere môžu čeliť vysokým clám

Washington 30. júna (TASR) - Obchodným partnerom Spojených štátov stále hrozia po 9. júli výrazne vyššie dovozné clá napriek tomu, že rokujú s USA v dobrej viere. Povedal to v pondelok americký minister financií Scott Bessent s tým, že prípadné predĺženie rokovaní bude závisieť výhradne od prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra Reuters.



Bessent tento mesiac povedal, že termín na dohodu s krajinami, ktoré rokujú v dobrej viere, by mohli Američania posunúť. Najnovšie však pre Bloomberg Television uviedol, že stále očakáva množstvo obchodných dohôd ešte do 9. júla. Po tomto termíne môžu Američania vrátiť plošné 10-percentné clá na pôvodné clá oznámené Trumpom 2. apríla, ktoré sa pohybujú od 11 % až do 50 %.



„Sú tu krajiny, ktoré rokujú v dobrej viere. Aj tie by si však mali byť vedomé toho, že ak sa nebudeme schopní pre ich neústupnosť dohodnúť, môžeme sa vrátiť na úroveň ciel stanovených 2. apríla. Dúfam, že k tomu nebude musieť prísť,“ dodal Bessent.



O prípadnom predĺžení rokovaní s Američanmi hovoril v týchto dňoch aj francúzsky minister Éric Lombard. Ten pre nedeľník La Tribune Dimanche uviedol, že osobne by si želal, aby sa konečný termín na dohodu medzi USA a Európskou úniou stanovený na 9. júla posunul. „Radšej by som mal dobrú dohodu než zlú dohodu uzatvorenú do 9. júla,“ povedal Lombard.