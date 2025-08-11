< sekcia Ekonomika
Bessent: Budúci šéf Fedu musí byť zameraný na budúcnosť
Nový šéf Fedu musí mať dôveru trhov a musí byť schopný analyzovať komplexné ekonomické dáta, povedal Bessent.
Autor TASR
Tokio 11. augusta (TASR) - Úlohou budúceho šéfa americkej centrálnej banky (Fed) bude preskúmať fungovanie celej inštitúcie, vyhlásil americký minister financií Scott Bessent. Federálny rezervný systém sa v súčasnosti zaoberá toľkými vecami nad rámec menovej politiky, že je ohrozená jeho nezávislosť, povedal v rozhovore, ktorý zverejnil v pondelok japonský denník Nikkei. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nový šéf Fedu „musí mať dôveru trhov a musí byť schopný analyzovať komplexné ekonomické dáta“, povedal Bessent. „A tiež musí byť veľmi zameraný na budúcnosť namiesto toho, aby sa spoliehal na historické údaje,“ dodal v rozhovore, ktorý sa uskutočnil vo Washingtone 7. augusta. V odpovedi na otázku o výzvach prezidenta Donalda Trumpa na zníženie úrokových sadzieb Fedu Bessent uviedol, že Trumpov názor je verejne známy, v konečnom dôsledku však platí, že Fed je nezávislý.
Americký minister financií sa v rozhovore pre japonský denník vyjadril aj k problematike výmenných kurzov. Administratíva vo Washingtone definuje silný dolár nie ako cenu na obrazovke, ktorú určujú trhy, ale ako jeho silu voči iným menám, priblížil. „Politika silného dolára znamená, že musíte pokračovať v politike, ktorá udržuje dolár ako rezervnú menu. A keď budeme robiť dobrú ekonomickú politiku, potom bude dolár prirodzene silný,“ uzavrel Bessent.
