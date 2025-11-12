Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025Meniny má Svätopluk
< sekcia Ekonomika

Bessent: Ceny kávy, banánov a iného ovocia z dovozu sa v USA znížia

.
Na snímke americký minister financií Scott Bessent. Foto: TASR/AP

Ceny kávy v USA v septembri medziročne vzrástli o 19 % po augustovom zvýšení o 21 %.

Autor TASR
Washington 12. novembra (TASR) - Spotrebitelia v USA môžu v najbližších dňoch očakávať zásadné oznámenie o znížení cien kávy, banánov a iného ovocia, vyhlásil v stredu minister financií Scott Bessent. Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď sa administratíva vo Washingtone snaží presvedčiť Američanov, že ekonomika je silná, po tom, ako sa životné náklady stali kľúčovou témou pre voličov v nedávnych voľbách v New Yorku, New Jersey a vo Virgínii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Ceny kávy v USA v septembri medziročne vzrástli o 19 % po augustovom zvýšení o 21 %. K rastu prispelo 50-percentné clo, ktoré americký prezident Donald Trump tento rok uvalil na mnohé produkty z Brazílie. Prevažná väčšina kávy spotrebovanej v USA je z dovozu.

Domácnosti by mali v nasledujúcich dňoch očakávať „zásadné“ oznámenie o „veciach, ktoré tu v Spojených štátoch nepestujeme“, povedal Bessent pre televíznu stanicu Fox News. „Jednou z nich je káva, potom banány, iné ovocie a podobné veci,“ dodal. Ceny týchto komodít sa znížia „veľmi rýchlo“, povedal minister bez ďalších podrobností.

Podľa údajov amerického ministerstva poľnohospodárstva minulý rok pochádzalo približne 85 % dovozu čerstvých banánov do USA zo štyroch krajín - z Guatemaly, Ekvádoru, Kostariky a Hondurasu. Voči všetkým z nich zaviedla Trumpova administratíva dodatočné clá vo výške 10 až 15 %.
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

ZACHAROVÁ: OSN vyzvala štáty na podporu dobrovoľníctva v roku 2026