< sekcia Ekonomika
Bessent: Ceny kávy, banánov a iného ovocia z dovozu sa v USA znížia
Ceny kávy v USA v septembri medziročne vzrástli o 19 % po augustovom zvýšení o 21 %.
Autor TASR
Washington 12. novembra (TASR) - Spotrebitelia v USA môžu v najbližších dňoch očakávať zásadné oznámenie o znížení cien kávy, banánov a iného ovocia, vyhlásil v stredu minister financií Scott Bessent. Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď sa administratíva vo Washingtone snaží presvedčiť Američanov, že ekonomika je silná, po tom, ako sa životné náklady stali kľúčovou témou pre voličov v nedávnych voľbách v New Yorku, New Jersey a vo Virgínii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ceny kávy v USA v septembri medziročne vzrástli o 19 % po augustovom zvýšení o 21 %. K rastu prispelo 50-percentné clo, ktoré americký prezident Donald Trump tento rok uvalil na mnohé produkty z Brazílie. Prevažná väčšina kávy spotrebovanej v USA je z dovozu.
Domácnosti by mali v nasledujúcich dňoch očakávať „zásadné“ oznámenie o „veciach, ktoré tu v Spojených štátoch nepestujeme“, povedal Bessent pre televíznu stanicu Fox News. „Jednou z nich je káva, potom banány, iné ovocie a podobné veci,“ dodal. Ceny týchto komodít sa znížia „veľmi rýchlo“, povedal minister bez ďalších podrobností.
Podľa údajov amerického ministerstva poľnohospodárstva minulý rok pochádzalo približne 85 % dovozu čerstvých banánov do USA zo štyroch krajín - z Guatemaly, Ekvádoru, Kostariky a Hondurasu. Voči všetkým z nich zaviedla Trumpova administratíva dodatočné clá vo výške 10 až 15 %.
Ceny kávy v USA v septembri medziročne vzrástli o 19 % po augustovom zvýšení o 21 %. K rastu prispelo 50-percentné clo, ktoré americký prezident Donald Trump tento rok uvalil na mnohé produkty z Brazílie. Prevažná väčšina kávy spotrebovanej v USA je z dovozu.
Domácnosti by mali v nasledujúcich dňoch očakávať „zásadné“ oznámenie o „veciach, ktoré tu v Spojených štátoch nepestujeme“, povedal Bessent pre televíznu stanicu Fox News. „Jednou z nich je káva, potom banány, iné ovocie a podobné veci,“ dodal. Ceny týchto komodít sa znížia „veľmi rýchlo“, povedal minister bez ďalších podrobností.
Podľa údajov amerického ministerstva poľnohospodárstva minulý rok pochádzalo približne 85 % dovozu čerstvých banánov do USA zo štyroch krajín - z Guatemaly, Ekvádoru, Kostariky a Hondurasu. Voči všetkým z nich zaviedla Trumpova administratíva dodatočné clá vo výške 10 až 15 %.