Bessent: Dôležitejšia je kvalita obchodných dohôd než ich načasovanie

Washington 21. júla (TASR) – Spojené štáty sa nebudú ponáhľať s uzatváraním nových obchodných zmlúv, vyhlásil v pondelok americký minister financií Scott Bessent. Kvalita dohôd je dôležitejšia než ich načasovanie, uviedol v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americký prezident Donald Trump stanovil 1. august ako konečný termín, od kedy majú začať platiť zvýšené clá, ak sa Washington s obchodnými partnermi nedohodne na nových zmluvách. Na otázku, či by sa tento termín nemohol predĺžiť krajinám, ktoré vedú so Spojenými štátmi produktívne rokovania, Bessent odpovedal, že rozhodnutie je na prezidentovi. Vyššia úroveň cla by ale mohla zvýšiť tlak na niektorých partnerov, aby prišli s lepšími návrhmi, dodal.



Besent ďalej uviedol, že v blízkej budúcnosti sa uskutočnia rozhovory s Čínou. „Myslím si, že obchod je na dobrom mieste a teraz môžeme začať hovoriť o ďalších veciach. Číňania sú, žiaľ, veľkými odberateľmi sankcionovanej iránskej ropy, sankcionovanej ruskej ropy,“ povedal. Vo vzťahu k Rusku Bessent poznamenal, že je pripravený vyzvať európske krajiny, aby nasledovali Spojené štáty, ak zavedú sekundárne clá na Moskvu.