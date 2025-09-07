< sekcia Ekonomika
Bessent: Ekonomický tlak by mohol priviesť Rusko k rokovaciemu stolu
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa je podľa ministra pripravená zvýšiť tlak na Rusko.
Autor TASR
Washington 7. septembra (TASR) – Americký minister financií Scott Bessent v nedeľu povedal, že ďalší ekonomický tlak Spojených štátov a Európy na Rusko by mohol podnietiť ruského prezidenta Vladimira Putina k mierovým rokovaniam s Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Ak sa USA a (Európskej únii) podarí zaviesť ďalšie sankcie, sekundárne clá na krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu, ruské hospodárstvo sa úplne zrúti a to privedie prezidenta Putina k rokovaciemu stolu,“ vyhlásil Bessent v televízii NBC.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa je podľa ministra pripravená zvýšiť tlak na Rusko. „Potrebujeme, aby nás naši európski partneri nasledovali, pretože ak to USA a EÚ urobia spolu, bude sa rozhodovať, či vydrží dlhšie ukrajinská armáda alebo ruská ekonomika,“ doplnil.
Trump je frustrovaný tým, že sa mu nedarí zastaviť vojnu na Ukrajine, o ktorej pri januárovom nástupe do funkcie tvrdil, že ju dokáže skončiť rýchlo, pripomenul Reuters. Šéf Bieleho domu dosiaľ neuvalil nové sankcie na Rusko ani Čínu, popredného nákupcu ruskej ropy. Zvýšil však clá na dovoz z Indie do USA, ktorá je ďalším významným odberateľom ruských energetických surovín.
