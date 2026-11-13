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Bessent: Energetický šok by nemal viesť k zvýšeniu sadzieb Fedu
Bessentove vyjadrenia zazneli niekoľko týždňov pred najbližším zasadnutím Fedu, ktoré sa uskutoční 8. a 9. decembra.
Autor TASR
Washington 13. novembra (TASR) - Výpadky v dodávkach energií súvisiace s vojnou s Iránom by nemali byť dôvodom na ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb americkej centrálnej banky (Fed), vyhlásil v piatok americký minister financií Scott Bessent. „Myslím si, že Federálny rezervný systém by mal chápať, že ide o šok týkajúci sa dodávok energií“, pričom samotná americká ekonomika zostáva veľmi silná, povedal v rozhovore pre televíziu CNBC. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Fed by sa mal pozerať do budúcnosti, nie do spätného zrkadla,“ poznamenal Bessent. „Nebudem Fedu diktovať, čo má robiť. Chcem len povedať, že by mali mať otvorenú myseľ,“ uzavrel minister.
Bessentove vyjadrenia zazneli niekoľko týždňov pred najbližším zasadnutím Fedu, ktoré sa uskutoční 8. a 9. decembra. Finančné trhy počítajú s tým, že menový výbor Fedu zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov, pričom s menšou pravdepodobnosťou pripúšťajú aj výraznejšie zvýšenie o 50 bázických bodov.
Investičná banka Goldman Sachs tento týždeň uviedla, že Fed bude po očakávanom zvýšení úrokových sadzieb v závere tohto roka v sprísňovaní menovej politiky pokračovať aj v roku 2027. Dôvodom je vyššia než očakávaná inflácia za minulý mesiac, pričom údaje o inflácii boli horšie, než sa čakalo, už tretí mesiac za sebou.
„Fed by sa mal pozerať do budúcnosti, nie do spätného zrkadla,“ poznamenal Bessent. „Nebudem Fedu diktovať, čo má robiť. Chcem len povedať, že by mali mať otvorenú myseľ,“ uzavrel minister.
Bessentove vyjadrenia zazneli niekoľko týždňov pred najbližším zasadnutím Fedu, ktoré sa uskutoční 8. a 9. decembra. Finančné trhy počítajú s tým, že menový výbor Fedu zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov, pričom s menšou pravdepodobnosťou pripúšťajú aj výraznejšie zvýšenie o 50 bázických bodov.
Investičná banka Goldman Sachs tento týždeň uviedla, že Fed bude po očakávanom zvýšení úrokových sadzieb v závere tohto roka v sprísňovaní menovej politiky pokračovať aj v roku 2027. Dôvodom je vyššia než očakávaná inflácia za minulý mesiac, pričom údaje o inflácii boli horšie, než sa čakalo, už tretí mesiac za sebou.