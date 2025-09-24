< sekcia Ekonomika
Bessent: Letecké motory by mohli byť pákou na rokovaniach s Čínou
Autor TASR
Washington 24. septembra (TASR) - Spojené štáty by mohli využiť letecké motory a súčiastky spolu s určitými chemikáliami ako „páku“ na rokovaniach s Čínou. Povedal to v stredu americký minister financií Scott Bessent v programe televízie Fox Business Network. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
„Nie sme bez pák na našej strane. Máme veľa produktov, pri ktorých sú na nás závislí,“ poznamenal Bessent a vymenoval letecké motory a súčiastky spolu s určitými chemikáliami a plastmi.
Podľa Bessenta aj trh s prvotnými verejnými ponukami akcií (IPO) firiem je ďalšou pákou, ktorú by Spojené štáty mohli použiť na rokovaniach s Čínou. Uviedol tiež, že do USA prúdia vzácne zeminy z Číny, pričom Washington pokračuje v snahe o posilnenie dodávok určitého strategického tovaru a produktov.
Pripomenul, že on aj ďalší predstavitelia americkej administratívy už štyrikrát hovorili so svojimi čínskymi kolegami. A opäť sa s nimi stretnú v októbri a novembri pred uplynutím tzv. colného prímeria 10. novembra, počas ktorého si obe strany dočasne znížili vzájomné vysoké, trojciferné clá.
„Pozrite sa, pristupujeme k nim s rešpektom. Sú druhou najväčšou ekonomikou sveta, ale Spojené štáty dali jasne najavo, že máme priority, máme záujmy a budeme ich brániť.“
Minister financií ďalej uviedol, že USA sa zo všetkých síl snažia zabezpečiť dodávky polovodičov ich výrobou v USA alebo iných krajinách, ktoré sú blízkymi spojencami, a znížiť tak riziko vzhľadom na takmer úplnú dominanciu Taiwanu na tomto trhu. Problémom podľa neho je, že „99 % vysokovýkonných čipov sa vyrába na Taiwane“.
„Odvádzajú skvelú prácu, majú úžasný ekosystém, ale čo sa týka riadenia rizík, neviem, či je to 30, 40, 50 % našich potrieb, ktoré musíme priniesť späť do USA alebo k našim spojencom, či už je to Japonsko alebo Blízky východ, a na tom pracujeme každý deň,“ dodal.
