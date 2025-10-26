Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bessent naznačil dosiahnutie dohody s Čínou o predĺžení prímeria

Americký minister financií Scott Bessent reaguje počas stretnutia prezidenta Donalda Trumpa a brazílskeho prezidenta Luiza Inacia Lulu da Silvu v rámci samitu ASEAN v Kuala Lumpure v Malajzii v nedeľu 26. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Bessent povedal, že hrozba Spojených štátov zvýšiť clá na čínsky tovar o 100 percent bola v podstate stiahnutá z rokovaní.

Autor TASR
Washington 26. októbra (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent v nedeľu naznačil, že Spojené štáty a Čína dosiahli možnú dohodu, ktorej cieľom je zabrániť eskalácii obchodnej vojny vyvolanej clami. Dodal, že lídri oboch krajín by ju mali formálne oznámiť počas summitu APEC v Južnej Kórei. Upozornil však, že o prípadnom predĺžení obchodného prímeria rozhodne Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Clá zavedené nebudú,“ povedal Bessent po ukončení druhého dňa obchodných rokovaní s čínskym vicepremiérom Che Li-fengom v malajzijskom hlavnom meste Kuala Lumpur, kde sa koná summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

V rozhovore pre reláciu televízie ABC „This Week“ Bessent povedal, že hrozba Spojených štátov zvýšiť clá na čínsky tovar o 100 percent bola v podstate stiahnutá z rokovaní výmenou za to, že Peking odloží svoje obmedzenia na svoj globálny vývoz vzácnych zemín.

Pokiaľ ide o kontrolu vývozu, Čína „ju odloží o rok, kým ju prehodnotí,“ dodal americký minister.

Bessentove vyhlásenie prišlo v čase, keď americký prezident Donald Trump začal v Kuala Lumpure svoje turné po Ázii, ktoré vyvrcholí stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei v rámci summitu organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Podľa Bessentových slov by mali obaja lídri dohodu formálne oznámiť práve počas tohto summitu.

Americký minister tiež dodal, že Peking súhlasil s „podstatnými“ nákupmi od amerických farmárov, ktorí sú kľúčovým zdrojom domácej politickej podpory pre Trumpa a boli výrazne ovplyvnení colným sporom medzi krajinami, píše AFP.

Čína, kedysi najväčší odberateľ americkej sóje, pozastavila všetky objednávky v čase keď sa začal obchodný spor medzi týmito dvoma svetovými ekonomikami. „Verím, že keď bude dohoda s Čínou zverejnená, naši pestovatelia sóje budú mať veľmi dobrý pocit,“ uzavrel Bessent.
