Bessent nevidí dôvod na okamžité odstúpenie šéfa Fedu Powella

Washington 22. júla (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent nevidí dôvod, prečo by mal šéf Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell okamžite odstúpiť. Vyjadril sa tak v utorok, deň po tom, čo vyzval na preskúmanie činnosti Fedu ako inštitúcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Powell čelí rastúcemu tlaku zo strany administratívy prezidenta Donalda Trumpa, aby znížil úrokové sadzby. Nedávno Trump kritizoval aj projekt na renováciu centrály Fedu s rozpočtom vo výške približne 2,5 miliardy amerických dolárov (2,14 miliardy eur).



„Nič mi nenaznačuje, že by mal teraz odstúpiť,“ povedal Bessent pre televíznu stanicu Fox Business. Powellovo funkčné obdobie na čele Fedu sa končí v máji 2026 a mal by ho dokončiť, ak si to želá, ak by však chcel odísť skôr, môže tak urobiť, dodal minister.



Bessent v pondelok (21. 7.) v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že „nezávislosť Fedu je základným kameňom pokračujúceho hospodárskeho rastu a stability USA“. „Táto autonómia je však ohrozená neustálym zasahovaním do oblastí, ktoré presahujú jeho hlavnú úlohu,“ dodal bez toho, aby špecifikoval, aké oblasti má na mysli. Vyzval tiež na preskúmanie renovačného projektu, pričom poznamenal, že „nemá žiadne vedomosti ani názor na právny základ rozsiahlych renovácií budov“.



Fed, ktorý plní v Spojených štátoch úlohu centrálnej banky, tento rok drží úrokové sadzby na stabilnej úrovni, keďže sleduje vplyv rozsiahlych ciel, ktoré Trump zaviedol od svojho návratu do Bieleho domu. Predstavitelia Fedu argumentujú, že v letných mesiacoch budú mať lepší prehľad o tom, ako sa clá prejavujú v ekonomike, a k možnému uvoľneniu menovej politiky pristupujú opatrene. Fed bude najbližšie o úrokových sadzbách rozhodovať na konci tohto mesiaca.



(1 EUR = 1,1667 USD)