Bessent: Nič nenasvedčuje tomu, že by USA vstúpili do recesie

Washington 6. mája (TASR) - V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by Spojené štáty vstúpili do recesie, vyhlásil v utorok americký minister financií Scott Bessent. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Verím údajom a z nich nevyplýva, že by sme sa nachádzali v recesii,“ povedal Bessent počas vystúpenia v americkom Kongrese. Americká ekonomika v 1. štvrťroku 2025 nečakane klesla, medziročne o 0,3 %. K jej prvému poklesu za tri roky prispel prudký nárast dovozu o viac ako 41 %, keď sa firmy ponáhľali vytvoriť si zásoby predtým, ako prezident Donald Trump zaviedol masívne clá. Za recesiu sa zvyčajne považuje pokles ekonomiky v dvoch za sebou nasledujúcich štvrťrokoch.



Napríklad správa o zamestnanosti pozitívne prekvapila, povedal Bessent s odkazom na lepšie ako očakávané údaje o vývoji na trhu práce v apríli. Trumpova administratíva podľa ministra pokročila v rokovaniach o clách a obchode s hlavnými obchodnými partnermi s výnimkou Číny, s ktorou Spojené štáty zatiaľ nevedú oficiálne rozhovory. „Možno už tento týždeň oznámime obchodné dohody s niektorými z našich najväčších obchodných partnerov,“ povedal Bessent. Výsledkom úspešných rokovaní podľa neho bude to, že Spojené štáty dosiahnu podstatné zníženia ciel aj necolných prekážok, ako sú manipulácie s menou a dotovanie pracovnej sily.