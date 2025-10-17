< sekcia Ekonomika
Bessent plánuje hovoriť s čínskym vicepremiérom Che Li-fengom
Správa prichádza v čase vyostreného napätia v obchodných vzťahoch medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.
Autor TASR
Washington 17. októbra (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent plánuje v piatok absolvovať telefonický rozhovor s čínskym vicepremiérom Che Li-fengom. Témou rozhovoru budú prebiehajúce obchodné rokovania medzi Washingtonom a Pekingom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na nemenovaného predstaviteľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa.
Bližšie podrobnosti o plánovanom rozhovore zdroj agentúry AFP neposkytol. Správa prichádza v čase vyostreného napätia v obchodných vzťahoch medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. Minulý týždeň Trump pohrozil dodatočnými clami vo výške 100 % na čínsky dovoz do USA a ďalším sprísnením kontroly vývozu softvéru do Čínskej ľudovej republiky s účinnosťou od 1. novembra. Peking predtým oznámil, že rozšíri svoje kontroly vývozu vzácnych zemín.
Vzhľadom na eskaláciu obchodného sporu sa s napätím očakáva stretnutie Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei, ktoré bolo pôvodne naplánované na koniec októbra. Trump najskôr hrozil zrušením schôdzky, v piatok však uviedol, že sa uskutoční „o niekoľko týždňov“.
