Bessent plánuje hovoriť s čínskym vicepremiérom Che Li-fengom

Na snímke Scott Bessent. Foto: TASR/AP

Správa prichádza v čase vyostreného napätia v obchodných vzťahoch medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.

Autor TASR
Washington 17. októbra (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent plánuje v piatok absolvovať telefonický rozhovor s čínskym vicepremiérom Che Li-fengom. Témou rozhovoru budú prebiehajúce obchodné rokovania medzi Washingtonom a Pekingom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na nemenovaného predstaviteľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa.

Bližšie podrobnosti o plánovanom rozhovore zdroj agentúry AFP neposkytol. Správa prichádza v čase vyostreného napätia v obchodných vzťahoch medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. Minulý týždeň Trump pohrozil dodatočnými clami vo výške 100 % na čínsky dovoz do USA a ďalším sprísnením kontroly vývozu softvéru do Čínskej ľudovej republiky s účinnosťou od 1. novembra. Peking predtým oznámil, že rozšíri svoje kontroly vývozu vzácnych zemín.

Vzhľadom na eskaláciu obchodného sporu sa s napätím očakáva stretnutie Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei, ktoré bolo pôvodne naplánované na koniec októbra. Trump najskôr hrozil zrušením schôdzky, v piatok však uviedol, že sa uskutoční „o niekoľko týždňov“.
