Bessent poukazuje na možnosť získať podiel v sektoroch ako lodiarstvo
Autor TASR
Washington 27. augusta (TASR) - Americká vláda zatiaľ neuvažuje o podiele v čipovom gigante Nvidia, ale namiesto toho by sa mohla zapojiť do kľúčových sektorov, ako je lodiarstvo. Vyhlásil to v stredu minister financií Scott Bessent pre Fox Business. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Jeho komentáre prichádzajú krátko po dohode, na základe ktorej americká vláda získala podiel vo výške takmer desať percent vo výrobcovi čipov Intel výmenou za štátne dotácie. Na otázku, či by administratíva prezidenta Donalda Trumpa mohla zvážiť aj získanie podielu v spoločnosti Nvidia, Bessent pre Fox Business povedal: „Nemyslím si, že Nvidia potrebuje finančnú podporu, takže sa zdá, že to momentálne nie je na stole.“
Bessent zároveň uviedol, že existujú iné odvetvia, ktoré by pripadali do úvahy, napríklad lodiarstvo, s tým, že USA musia byť sebestačné v „kritických odvetviach“. Na otázku o sektoroch ako obrana Bessent odpovedal: „Neviem, či potrebujeme investovať do obranných spoločností. Uvidíme, či si plnia svoje poslanie, pokiaľ ide o poskytovanie primeraných a včasných dodávok pre americkú armádu, na rozdiel od možno prehnaného dôrazu na akcionárov,“ dodal.
V prípade spoločnosti Intel dostane americká vláda 433,3 milióna kmeňových akcií, čo predstavuje podiel vo výške 9,9 % za investíciu vo výške 8,9 miliardy USD (76,77 miliardy eur).
Intel zdôraznil, že investícia je „pasívnym vlastníctvom“ bez zastúpenia v predstavenstve alebo iných práv riadenia. Upozornil však zároveň, že dohoda s vládou so sebou prináša určité riziká. Patrí medzi ne potenciálne obmedzenie schopnosti Intelu zabezpečiť si granty od vládnych subjektov v budúcnosti. A mohla by ovplyvniť aj podnikanie v zahraničí, keďže americká vláda sa stala významným akcionárom spoločnosti. Kritici dohody tiež varovali, že by to mohlo byť negatívne pre životaschopnosť spoločnosti, ak by politika ovplyvňovala rozhodnutia podniku.
(1 EUR = 1,1593 USD)
