Bessent: Príjmy z ciel budú výrazne vyššie, ako sme predpokladali
Konkrétne číslo neuviedol, pričom poznamenal, že príjmy z nových ciel by mali byť použité na zníženie štátneho dlhu USA.
Autor TASR
Washington 19. augusta (TASR) - Spojené štáty získajú z ciel výrazne vyššie príjmy, ako sa doteraz očakávalo, vyhlásil v utorok americký minister financií Scott Bessent. „Predpokladal som, že príjmy z ciel by mohli v tomto roku dosiahnuť 300 miliárd dolárov (257 miliárd EUR),“ povedal v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC a dodal, že „tento odhad budem musieť výrazne korigovať smerom nahor“. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu orf.at.
Konkrétne číslo Bessent neuviedol, pričom poznamenal, že príjmy z nových ciel by mali byť použité na zníženie štátneho dlhu USA. V uplynulých rokoch USA získavali z ciel približne 80 miliárd USD ročne.
Ratingová agentúra S&P v pondelok (18. 8.) potvrdila úverovú spoľahlivosť USA napriek vysokému rozpočtovému deficitu. Svoje rozhodnutie odôvodnila aj rastúcimi colnými príjmami. Rating zostáva na úrovni AA+ so stabilným výhľadom. Aktuálne hodnotenie signalizuje investorom veľmi vysokú úverovú spoľahlivosť s veľkou pravdepodobnosťou, že peniaze vložené do amerických štátnych dlhopisov sa vrátia späť.
Príjmy z ciel, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump, by mali vykompenzovať finančné zaťaženie vyplývajúce z jeho zákona o daniach a výdavkoch, uviedla ratingová agentúra.
(1 EUR = 1,1673 USD)
