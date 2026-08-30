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Bessent: Príliš volatilný jen by mohol destabilizovať finančné trhy
List bol zverejnený v čase, keď sa jen opäť začal oslabovať voči americkému doláru, napriek očakávaniam, že japonská centrálna banka (BoJ) by mohla čoskoro zvýšiť úrokové sadzby.
Autor TASR
Washington 30. augusta (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent varoval, že príliš volatilný jen by mohol destabilizovať globálne finančné trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Chaotické pohyby japonského jenu môžu podľa neho vyvolať nútené uzatváranie investičných pozícií, čo by mohlo destabilizovať globálne finančné trhy a napokon zvýšiť náklady na financovanie pre americké domácnosti a podniky.
Bessent to uviedol v liste z 27. augusta, ktorý o deň neskôr zverejnil na sociálnej sieti X. Reagoval ním na požiadavku demokratickej senátorky Elizabeth Warrenovej, ktorá žiadala vysvetlenie spoločnej júlovej devízovej intervencie Spojených štátov a Japonska.
List bol zverejnený v čase, keď sa jen opäť začal oslabovať voči americkému doláru, napriek očakávaniam, že japonská centrálna banka (BoJ) by mohla čoskoro zvýšiť úrokové sadzby.
Spojené štáty a Japonsko na konci júla (31. 7.) prvýkrát za takmer 30 rokov spoločne intervenovali na podporu japonského jenu. Signalizovali tým, že sú odhodlaní zabrániť, aby výpredaj jenu a japonských štátnych dlhopisov prerástol do širšej destabilizácie globálnych finančných trhov.
K spoločnej intervencii prišlo po tom, čo sa jen v júli oslabil až takmer na 164 JPY/USD a dostal sa na najslabšiu úroveň od roku 1986. Negatívny vplyv na jen mali vyššie úrokové sadzby v USA, rast cien ropy a pretrvávajúci odlev kapitálu z Japonska.
Tesne po intervencii sa jen posilnil až na 155,20 JPY/USD, neskôr však prišiel o časť ziskov a oslabil smerom 160 JPY/USD. V piatok (28. 8.) sa na krátko opäť dostal nad 160 JPY/USD. Podľa expertov kurz jenu nad touto hranicou zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej devízovej intervencie. Dôvodom poklesu jenu bolo posilnenie dolára po prejave šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Kevina Warsha pri otvorení tradičného stretnutia centrálnych bankárov v Jackson Hole.
Warsh uviedol, že vysoká inflácia je „znepokojujúca“ a že by len ťažko označil súčasné finančné podmienky za reštriktívne. Trhy to pochopili ako signál potenciálneho sprísnenia menovej politiky.
Chaotické pohyby japonského jenu môžu podľa neho vyvolať nútené uzatváranie investičných pozícií, čo by mohlo destabilizovať globálne finančné trhy a napokon zvýšiť náklady na financovanie pre americké domácnosti a podniky.
Bessent to uviedol v liste z 27. augusta, ktorý o deň neskôr zverejnil na sociálnej sieti X. Reagoval ním na požiadavku demokratickej senátorky Elizabeth Warrenovej, ktorá žiadala vysvetlenie spoločnej júlovej devízovej intervencie Spojených štátov a Japonska.
List bol zverejnený v čase, keď sa jen opäť začal oslabovať voči americkému doláru, napriek očakávaniam, že japonská centrálna banka (BoJ) by mohla čoskoro zvýšiť úrokové sadzby.
Spojené štáty a Japonsko na konci júla (31. 7.) prvýkrát za takmer 30 rokov spoločne intervenovali na podporu japonského jenu. Signalizovali tým, že sú odhodlaní zabrániť, aby výpredaj jenu a japonských štátnych dlhopisov prerástol do širšej destabilizácie globálnych finančných trhov.
K spoločnej intervencii prišlo po tom, čo sa jen v júli oslabil až takmer na 164 JPY/USD a dostal sa na najslabšiu úroveň od roku 1986. Negatívny vplyv na jen mali vyššie úrokové sadzby v USA, rast cien ropy a pretrvávajúci odlev kapitálu z Japonska.
Tesne po intervencii sa jen posilnil až na 155,20 JPY/USD, neskôr však prišiel o časť ziskov a oslabil smerom 160 JPY/USD. V piatok (28. 8.) sa na krátko opäť dostal nad 160 JPY/USD. Podľa expertov kurz jenu nad touto hranicou zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej devízovej intervencie. Dôvodom poklesu jenu bolo posilnenie dolára po prejave šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Kevina Warsha pri otvorení tradičného stretnutia centrálnych bankárov v Jackson Hole.
Warsh uviedol, že vysoká inflácia je „znepokojujúca“ a že by len ťažko označil súčasné finančné podmienky za reštriktívne. Trhy to pochopili ako signál potenciálneho sprísnenia menovej politiky.