Bessent: Prípadná investícia USA do Intelu by podporila výrobu čipov
Podrobnosti o výške podielu ani o načasovaní prípadnej transakcie minister neposkytol.
Autor TASR
Washington 19. augusta (TASR) - Akákoľvek investícia USA do spoločnosti Intel bude zameraná na jej stabilizáciu s cieľom podpory domácej výroby počítačových čipov, vyhlásil v utorok americký minister financií Scott Bessent. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Bessent sa pre televíznu stanicu CNBC vyjadril k medializovaným informáciám, podľa ktorých administratíva prezidenta Donalda Trumpa zvažuje kúpu desaťpercentného podielu v spoločnosti Intel. Podrobnosti o výške podielu ani o načasovaní prípadnej transakcie minister neposkytol. Uviedol len, že aj keď sa investícia zrealizuje, vláda nebude nútiť americké spoločnosti, aby nakupovali čipy od Intelu. Bessentove vyjadrenie bolo prvou oficiálnou reakciou po tom, ako agentúra Bloomberg v pondelok (18. 8.) informovala, že americká vláda rokuje o získaní desaťpercentného podielu v spoločnosti.
Intel sa v súčasnosti nachádza v hlbokej kríze. Spoločnosť minulý mesiac varovala, že v dôsledku slabého dopytu bude možno musieť zastaviť výrobu čipov. Firma rovnako v júli oznámila, že odstupuje od plánov postaviť nové závody v Nemecku a Poľsku.
