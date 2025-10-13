< sekcia Ekonomika
Bessent: Trump plánuje rokovať so Si Ťin-pchingom na okraj samitu APEC
Čínske ministerstvo obchodu minulý týždeň vo štvrtok (9. 10.) oznámilo, že sprísňuje kontroly vývozu vzácnych zemín.
Autor TASR
Washington 13. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje rokovať so svojím čínskym kolegom Si Ťin-pchingom na okraj samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Južnej Kórei, uviedol v pondelok americký minister financií Scott Bessent. Obe strany sa snažia zmierniť napätie v obchodných vzťahoch, povedal pre televízny kanál Fox Business. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters
„Prezident Trump povedal, že clá nenadobudnú platnosť do 1. novembra. V Kórei sa stretne s predsedom strany Si Ťin-pchingom. Verím, že toto stretnutie sa uskutoční,“ uviedol Bessent. Americký prezident sa predtým vyjadril, že o uskutočniteľnosti takéhoto stretnutia pochybuje. Samit APEC sa koná 31. októbra a 1. novembra v juhokórejskom meste Kjongdžu.
Počas víkendu obe strany intenzívne komunikovali a „situácia sa podstatne upokojila“, pokračoval Bessent. Tento týždeň sa vo Washingtone popri výročných zasadnutiach Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu uskutoční množstvo stretnutí na pracovnej úrovni, poznamenal americký minister.
Čínske ministerstvo obchodu minulý týždeň vo štvrtok (9. 10.) oznámilo, že sprísňuje kontroly vývozu vzácnych zemín. Zahraničné subjekty musia teraz získať licenciu na vývoz výrobkov, ktoré obsahujú viac ako 0,1 % vzácnych zemín. Vývozným obmedzeniam budú podliehať aj výrobky v zahraničí, ktoré obsahujú vzácne zeminy z Číny alebo boli pri ich výrobe použité čínske postupy. Novým pravidlám tak bude podliehať aj softvér, technická dokumentácia alebo plány na údržbu a opravy.
Trump následne vyhlásil, že Spojené štáty od 1. novembra zavedú nové clá vo výške 100 % na dovoz z Číny. Takisto pohrozil, že zruší plánované stretnutie s čínskym prezidentom Ťin-pchingom.
„Prezident Trump povedal, že clá nenadobudnú platnosť do 1. novembra. V Kórei sa stretne s predsedom strany Si Ťin-pchingom. Verím, že toto stretnutie sa uskutoční,“ uviedol Bessent. Americký prezident sa predtým vyjadril, že o uskutočniteľnosti takéhoto stretnutia pochybuje. Samit APEC sa koná 31. októbra a 1. novembra v juhokórejskom meste Kjongdžu.
Počas víkendu obe strany intenzívne komunikovali a „situácia sa podstatne upokojila“, pokračoval Bessent. Tento týždeň sa vo Washingtone popri výročných zasadnutiach Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu uskutoční množstvo stretnutí na pracovnej úrovni, poznamenal americký minister.
Čínske ministerstvo obchodu minulý týždeň vo štvrtok (9. 10.) oznámilo, že sprísňuje kontroly vývozu vzácnych zemín. Zahraničné subjekty musia teraz získať licenciu na vývoz výrobkov, ktoré obsahujú viac ako 0,1 % vzácnych zemín. Vývozným obmedzeniam budú podliehať aj výrobky v zahraničí, ktoré obsahujú vzácne zeminy z Číny alebo boli pri ich výrobe použité čínske postupy. Novým pravidlám tak bude podliehať aj softvér, technická dokumentácia alebo plány na údržbu a opravy.
Trump následne vyhlásil, že Spojené štáty od 1. novembra zavedú nové clá vo výške 100 % na dovoz z Číny. Takisto pohrozil, že zruší plánované stretnutie s čínskym prezidentom Ťin-pchingom.