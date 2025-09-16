< sekcia Ekonomika
Bessent: Trumpova ochota nechať vypnúť TikTok motivovala Čínu k dohode
Bessent v pondelok (15. 9.) oznámil, že na obchodných rokovaniach s čínskymi predstaviteľmi v Madride bola dosiahnutá rámcová dohoda o vlastníctve populárnej platformy sociálnych médií TikTok.
Autor TASR
Madrid/Washington 16. septembra (TASR) - Ochota amerického prezidenta Donalda Trumpa nechať ukončiť fungovanie aplikácie TikTok v USA bolo „to, čo zvrátilo priebeh“ rokovaní a viedlo k dohode s Čínou. Vyhlásil to v utorok americký minister financií Scott Bessent. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
„Prezident Trump dal jasne najavo, že by bol ochotný nechať TikTok zhasnúť, a že sa v prospech dohody nevzdáme národnej bezpečnosti,“ povedal Bessent.
Bessent v pondelok (15. 9.) oznámil, že na obchodných rokovaniach s čínskymi predstaviteľmi v Madride bola dosiahnutá rámcová dohoda o vlastníctve populárnej platformy sociálnych médií TikTok. To otvára cestu k jej prechodu do amerického vlastníctva a zachovaniu prevádzky v USA.
V stredu 17. septembra vyprší termín na odpredaj amerických operácií TikToku, ktorý vlastní čínska spoločnosť ByteDance. Trumpova administratíva zatiaľ formálne nepredĺžila tento termín, hoci prezident naznačil, že to v prípade potreby urobí. A americký obchodný zástupca Jamieson Greer upozornil, že na finalizáciu a podpísanie dohody môže byť potrebný dlhší čas.
Trumpove colné a obchodné hrozby, ako aj obmedzenia pre vývoz čipov do Číny, zaťažili vzťahy medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami. Ale dohoda o TikToku by mohla znamenať zlom, pričom sa očakáva, že Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching sa v piatok (19. 9.) stretnú, aby dohodu dokončili.
Hoci Trump naznačil, že je otvorený tomu, aby aplikáciu nechali zhasnúť, Biely dom si minulý mesiac založil vlastný účet na TikToku. Administratíva má na platforme takmer jeden milión sledovateľov.
V uplynulých mesiacoch sa objavilo niekoľko potenciálnych amerických vlastníkov TikToku. Podľa viacerých médií horúcim kandidátom je spoločnosť Oracle. Agentúra Reuters v januári informovala, že Oracle je už kľúčový pre webovú infraštruktúru TikToku. A v utorok tlačový odbor uviedol, že Biely dom pripravuje dohodu s Oracle a skupinou externých investorov o prevzatí prevádzky aplikácie v USA, pričom cloudový gigant bude mať na starosti zber údajov a aktualizácie softvéru.
Trump počas svojho prvého prezidentského funkčného obdobia podporoval zákaz TikToku s tvrdením, že predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť USA. Jeho postoj sa však zmenil, keď sa druhýkrát vrátil do Bieleho domu. Hneď v prvý deň v úrade podpísal výkonný príkaz na udržanie prevádzky aplikácie.
Trumpov predchodca exprezident Joe Biden a Kongres využili dôvody národnej bezpečnosti na schválenie zákazu TikToku v USA, pokiaľ jeho čínska materská spoločnosť nepredá svoj kontrolný podiel. Dôvodom boli obavy o korene a vlastníctvo ByteDance, keďže zákony v Číne vyžadujú, aby tamojšie spoločnosti odovzdali údaje požadované vládou.
„Prezident Trump dal jasne najavo, že by bol ochotný nechať TikTok zhasnúť, a že sa v prospech dohody nevzdáme národnej bezpečnosti,“ povedal Bessent.
Bessent v pondelok (15. 9.) oznámil, že na obchodných rokovaniach s čínskymi predstaviteľmi v Madride bola dosiahnutá rámcová dohoda o vlastníctve populárnej platformy sociálnych médií TikTok. To otvára cestu k jej prechodu do amerického vlastníctva a zachovaniu prevádzky v USA.
V stredu 17. septembra vyprší termín na odpredaj amerických operácií TikToku, ktorý vlastní čínska spoločnosť ByteDance. Trumpova administratíva zatiaľ formálne nepredĺžila tento termín, hoci prezident naznačil, že to v prípade potreby urobí. A americký obchodný zástupca Jamieson Greer upozornil, že na finalizáciu a podpísanie dohody môže byť potrebný dlhší čas.
Trumpove colné a obchodné hrozby, ako aj obmedzenia pre vývoz čipov do Číny, zaťažili vzťahy medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami. Ale dohoda o TikToku by mohla znamenať zlom, pričom sa očakáva, že Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching sa v piatok (19. 9.) stretnú, aby dohodu dokončili.
Hoci Trump naznačil, že je otvorený tomu, aby aplikáciu nechali zhasnúť, Biely dom si minulý mesiac založil vlastný účet na TikToku. Administratíva má na platforme takmer jeden milión sledovateľov.
V uplynulých mesiacoch sa objavilo niekoľko potenciálnych amerických vlastníkov TikToku. Podľa viacerých médií horúcim kandidátom je spoločnosť Oracle. Agentúra Reuters v januári informovala, že Oracle je už kľúčový pre webovú infraštruktúru TikToku. A v utorok tlačový odbor uviedol, že Biely dom pripravuje dohodu s Oracle a skupinou externých investorov o prevzatí prevádzky aplikácie v USA, pričom cloudový gigant bude mať na starosti zber údajov a aktualizácie softvéru.
Trump počas svojho prvého prezidentského funkčného obdobia podporoval zákaz TikToku s tvrdením, že predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť USA. Jeho postoj sa však zmenil, keď sa druhýkrát vrátil do Bieleho domu. Hneď v prvý deň v úrade podpísal výkonný príkaz na udržanie prevádzky aplikácie.
Trumpov predchodca exprezident Joe Biden a Kongres využili dôvody národnej bezpečnosti na schválenie zákazu TikToku v USA, pokiaľ jeho čínska materská spoločnosť nepredá svoj kontrolný podiel. Dôvodom boli obavy o korene a vlastníctvo ByteDance, keďže zákony v Číne vyžadujú, aby tamojšie spoločnosti odovzdali údaje požadované vládou.