Bessent: USA a Čína budú mať vzájomne výhodné obchodné vzťahy

Washington 19. mája (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent obhajoval postoj svojej vlády v colnom spore medzi USA a Čínou. Zároveň vyjadril presvedčenie, že Peking a Washington obnovia hospodárske vzťahy spôsobom, ktorý bude výhodný pre obe strany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Strategická neistota je vyjednávacia taktika. Ak by sme ostatným krajinám poskytli príliš veľkú istotu, pri rokovaniach by mali navrch,“ povedal Bessent v nedeľu (18. 5.) v rozhovore pre televíznu stanicu CNN. Americký prezident Donald Trump opakovane zdôrazňuje, že cieľom jeho obchodnej politiky je obnoviť priemyselnú výrobu v USA. Kritici upozorňujú, že krajine pre výrobu mnohých tovarov chýba potrebná infraštruktúra a kvalifikovaná pracovná sila.



Bessent v reakcii na tieto obavy uviedol, že tlak na Čínu by nemal dlhodobo zasiahnuť všetky kategórie výrobkov. Zámerom nie je prerušiť hospodárske vzťahy s ľudovou republikou, Trump ich chce naopak rozšíriť, povedal minister. Spojené štáty si podľa neho uvedomujú, že v niektorých oblastiach majú strategické nedostatky, čo sa týka napríklad liekov, polovodičov a ocele. „Strednodobým cieľom je čo najrýchlejšie obnoviť tieto strategické odvetvia,“ zdôraznil Bessent.