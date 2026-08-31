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Bessent: USA môžu sankcionovať Čínu pre jej spoluprácu s Iránom
Bessent minulý týždeň oznámil, že Washington výrazne sprísni sankcie voči Iránu s cieľom zablokovať režimu v Teheráne akékoľvek zdroje príjmov.
Autor TASR
New York 31. augusta (TASR) - Spojené štáty sú pripravené na všetky varianty sankcií voči Číne z dôvodu jej hospodárskej spolupráce s Iránom, uviedol v nedeľu (30. 8.) americký minister financií Scott Bessent. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Bessent v rozhovore pre AP dodal, že počas stretnutia ministrov financií a šéfov centrálnych bánk skupiny G20, ktoré sa uskutoční v pondelok a utorok (1. 9.) v Asheville v Severnej Karolíne, svojim čínskym kolegom oznámi, že pokiaľ ide o sankcie voči Pekingu, „sú na stole všetky možnosti“.
Bessent minulý týždeň oznámil, že Washington výrazne sprísni sankcie voči Iránu s cieľom zablokovať režimu v Teheráne akékoľvek zdroje príjmov. Spojené štáty sú podľa neho takisto pripravené zaviesť sekundárne sankcie voči všetkým krajinám, ktoré neprerušia hospodárske vzťahy s Iránom. Bessent konkrétne spomenul, že krajiny, ktoré nebudú dodržiavať nové reštriktívne opatrenia, stratia prístup k dolárovému systému.
Bessent v rozhovore pre AP dodal, že počas stretnutia ministrov financií a šéfov centrálnych bánk skupiny G20, ktoré sa uskutoční v pondelok a utorok (1. 9.) v Asheville v Severnej Karolíne, svojim čínskym kolegom oznámi, že pokiaľ ide o sankcie voči Pekingu, „sú na stole všetky možnosti“.
Bessent minulý týždeň oznámil, že Washington výrazne sprísni sankcie voči Iránu s cieľom zablokovať režimu v Teheráne akékoľvek zdroje príjmov. Spojené štáty sú podľa neho takisto pripravené zaviesť sekundárne sankcie voči všetkým krajinám, ktoré neprerušia hospodárske vzťahy s Iránom. Bessent konkrétne spomenul, že krajiny, ktoré nebudú dodržiavať nové reštriktívne opatrenia, stratia prístup k dolárovému systému.