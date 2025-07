Bessent: Začína sa formálny proces hľadania nástupcu predsedu Fedu

Washington 15. júla (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent potvrdil, že sa začína „formálny proces“ hľadania nástupcu Jeroma Powella, predsedu Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



„Existuje veľa skvelých kandidátov a uvidíme, ako rýchlo to bude pokračovať,“ povedal Bessent v utorok v rozhovore pre Bloomberg.



Podľa Bessenta by mal Powell úplne odísť z centrálnej banky Fed, keď sa jeho funkčné obdobie v máji 2026 skončí. „Tradične predseda Fedu odstúpi aj z funkcie guvernéra,“ povedal Bessent. Powellovo funkčné obdobie ako guvernéra Fedu totiž vyprší až v januári 2028. To mu umožňuje zostať v centrálnej banke a podieľať sa na tvorbe jej menovej politiky aj po tom, čo jeho funkčné obdobie ako predsedu uplynie v máji budúceho roka.



Powell opakovane odmietol odpovedať na otázky, či by mohol zostať guvernérom. Táto jeho zdržanlivosť komplikuje rozhodovanie prezidenta Donalda Trumpa a jeho asistentov, ktorí sa snažia o zmenu vedenia Fedu v budúcom roku.



„Už sa začína formálny proces“ týkajúci sa identifikácie kandidáta na predsedu Fedu, povedal Bessent. „Vo Federálnom rezervnom systéme aj mimo neho je veľa dobrých kandidátov.“ Na otázku, či Trump požiadal samotného Bessenta, aby pôsobil ako predseda Fedu, šéf rezortu financií odpovedal: „Som súčasťou rozhodovacieho procesu.“ Poznamenal, že „je to rozhodnutie prezidenta Trumpa“.



Powell čelí kritike prezidenta Trumpa, ktorému sa nepáči, že Fed neznížil úrokové sadzby. Centrálna banka sa zdráha znížiť úrokové sadzby napriek Trumpovým výzvam, kým sa nevyrieši sporná otázka ciel a kým nebude jasnejšie, ako môžu ovplyvniť infláciu, hospodársky rast a zamestnanosť.



Trump uvažoval o odvolaní Powella alebo o skoršom vymenovaní jeho nástupcu, čo niektorí analytici vnímajú ako snahu ovplyvniť menovú politiku prostredníctvom „tieňového“ predsedu Fedu ešte predtým, ako Powellovi v máji 2026 vyprší mandát.