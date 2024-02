Best Buy oznámil za 4. štvrťrok pokles tržieb aj zisku

Richfield 29. februára (TASR) - Americký predajca elektroniky Best Buy oznámil za 4. štvrťrok svojho finančného roka 2023/24 pokles tržieb aj zisku. Spotrebitelia sú totiž aj naďalej opatrní pri výdavkoch na spotrebnú elektroniku, keďže inflácia zostáva pomerne vysoká a ekonomické vyhliadky sú neisté. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Zisk najväčšej siete obchodov so spotrebnou elektronikou v USA za tri mesiace do konca januára 2024 klesol na 460 miliónov USD (425,61 milióna eur) alebo 2,12 USD na akciu zo 495 miliónov USD alebo 2,23 USD/akcia v rovnakom období predchádzajúceho finančného roka.



Bez započítania mimoriadnych položiek vykázal Best Buy upravený zisk za dané obdobie 2,72 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že zarobí 2,51 USD na akciu.



Tržby spoločnosti vo 4. štvrťroku klesli o 0,6 % na 14,65 miliardy USD zo 14,74 miliardy USD rok predtým. Analytici očakávali tržby 14,56 miliardy USD.



Porovnateľné tržby, v obchodoch otvorených viac ako rok, sa znížili o 4,8 %.



Best Buy očakáva v súčasnom fiškálnom roku 2024/25 tržby v rozmedzí 41,3 až 42,6 miliardy USD a zisk na akciu za celý rok od 5,75 USD do 6,20 USD.



(1 EUR = 1,0808 USD)