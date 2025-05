Best Buy vykázal za 1. štvrťrok pokles tržieb aj zisku

Richfield 29. mája (TASR) - Americký predajca elektroniky Best Buy vykázal za 1. štvrťrok svojho finančného roka 2025/2026 pokles tržieb aj zisku a znížil svoju ročnú prognózu porovnateľných tržieb. Dôvodom sú náznaky, že dopyt spotrebiteľov po tzv. nepodstatných položkách, ako sú spotrebiče, domáce kiná či herné konzoly, zasiahnu americké clá. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Zisk spoločnosti za tri mesiace do konca apríla 2025 klesol na 202 miliónov USD (178,49 miliardy eur), alebo 95 centov na akciu z 246 miliónov USD alebo 1,13 USD na akciu v minulom roku.



Spoločnosť Best Buy vykázala v sledovanom období upravený zisk bez mimoriadnych položiek vo výške 1,15 USD na akciu. Analytici však očakávali, že zarobí menej, v priemere 1,09 USD na akciu.



Tržby v 1. štvrťroku klesli o 0,9 % na 8,77 miliardy USD z 8,85 miliardy USD v minulom roku. Takzvané porovnateľné tržby, v obchodoch otvorených viac ako rok, sa znížili o 0,7 % a porovnateľné online tržby vzrástli o 2,1 %.



Za celý rok do konca januára 2026 očakáva spoločnosť tržby 41,1 až 41,9 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1317 USD)