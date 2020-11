Bez certifikátu o testovaní nemožno odcestovať z košického letiska

Košice 10. novembra (TASR) – Bez negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 nebude možné z letiska Košice odcestovať, pre TASR to za košické letisko potvrdila Karolína Linhartová.



„Dôrazne upozorňujeme, že na letisko je potrebné prísť s platným certifikátom, alebo SMS pri PCR teste, a negatívnym výsledkom. Podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR môžu do budovy letiska vstupovať len osoby s negatívnym výsledkom testu,“ pripomenula s tým, že návšteva letiska bez tohto potvrdenia je porušením zákazu vychádzania.



Podľa jej slov platia po druhom kole celoplošného testovania na nový koronavírus rovnaké podmienky ako po prvom kole. „A teda, všetci cestujúci musia mať so sebou platný certifikát s negatívnym výsledkom,“ doplnila Linhartová.



Aj keď je prevádzková doba letiska nepretržitá, terminál v dôsledku pandémie otvárajú najskôr tri hodiny pred prvým letom. Súvisí to s minimom letov počas dňa, respektíve s tým, že prvé odlety a prílety sú zvyčajne až po 9:20.