Bez jadrových elektrární Poľsko neukončí výrobu energie z uhlia

Varšava 4. apríla (TASR) – Poľsko nebude schopné ukončiť výrobu energie z uhlia, kým ju nenahradí jadrovou energiou. Uviedla to uplynulý pondelok ministerka klímy a životného prostredia Anna Moskwa.



Po dokončení technologickej a ekonomickej revízie existujúcich uhoľných elektrární vláda pripravuje plán modernizácie, aby ich bolo možné udržať v prevádzke, dodala ministerka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Ministerka zopakovala, že Poľsko, ktoré je pri výrobe elektriny stále vo veľkej miere závislé na uhlí, chce v roku 2033 otvoriť svoj prvý blok jadrovej elektrárne. Ďalšie plánuje postaviť do roku 2040, v ktorom by mali obnoviteľné zdroje a jadrová energia tvoriť približne 73 % energetického mixu krajiny.