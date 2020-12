Autobusoví dopravcovia prosia štát: Bez príspevku neprežijeme

Bratislava 23. decembra (TASR) - Podnikatelia z oblasti nepravidelnej autobusovej dopravy požiadali predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO) a ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) o bezodkladné a urýchlené riešenie ich ekonomickej situácie. Malé a stredné firmy, ktoré ponúkajú dopravné služby v cestovnom ruchu, vyčerpali svoje rezervy vytvorené v minulosti a hrozia im vysoké sankcie z platobnej neschopnosti. Celé odvetvie nepravidelnej autobusovej dopravy sa ocitlo pred kolapsom, zdôraznili dopravcovia v otvorenom liste.



"Kompetentní si pravdepodobne neuvedomujú dosah, aký môžu mať zbytočné prieťahy a odkladanie riešenia na existenciu celého odvetvia, zamestnancov, zamestnávateľov a celú našu spoločnosť. V úzkej spolupráci so Združením cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia na situáciu upozorňujeme už od mája 2020," uviedol Peter Mušitz z iniciatívy Zaautobusy.sk.



Dopravcovia pripomenuli, že sezóna nepravidelnej autobusovej dopravy sa začína v apríli a končí v októbri. Za toto obdobie musia každoročne zarobiť dostatočné množstvo finančných prostriedkov na mzdy, lízingy, poistky, dane a poplatky aj na ďalšie mesiace, počas ktorých ich aktivity zvyknú klesnúť o zhruba 70 - 80 %. "Z uvedeného vyplýva, že ak v lete nezarobíme, zimu neprežijeme, a to je bohužiaľ prípad nielen roku 2020, ale aj roku 2021," uviedol Mušitz.



Podnikatelia upozornili, že bez dostatočnej pomoci hrozí zánik odvetvia a ich služby nahradia dopravcovia zo zahraničia, najmä z Maďarska, Poľska a Ukrajiny, ktorí však následne všetok svoj zisk vynesú do svojej krajiny.



V prvej vlne pandémie dostávali dopravcovia na základe schémy pomoci de minimis prostredníctvom Ministerstva hospodárstva (MH) SR, kompenzácie a podporu vo výške 1000 eur za jedno vozidlo na mesiac. Financie boli určené na vykrytie obdobia od marca do júla. Táto suma však podľa dopravcov pokrýva iba približne 12 % ich mesačných nákladov na jeden autobus. "V okolitých krajinách EÚ, napríklad v Nemecku alebo v Českej republike, sa kompenzácie pohybujú vo výške približne 7500 - 8300 eur/mesiac/vozidlo kategórie Euro VI. Nadobúdaciu cenu autobusov, ako aj ostané náklady máme na Slovensku takmer totožné ako dopravcovia v spomenutých krajinách," dodali dopravcovia.



Hoci sa podnikatelia so žiadosťou obrátili na Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, na ich výzvu ako prvé zareagovalo Ministerstvo hospodárstva SR. "Rezort hospodárstva vnímal situáciu, do ktorej sa dostali nepravidelní autobusoví dopravcovia, a aj preto pre nich pripravil pomoc v súvislosti s prvou vlnou pandémie. MH vyplatilo 360 žiadateľom z radov nepravidelných autobusových dopravcov vyše 6,2 milióna eur. Keďže pre epidemiologickú situáciu dopravcovia majú naďalej výpadok tržieb, ministerstvo hospodárstva pracuje na tom, aby táto pomoc mohla pokračovať," uviedla hovorkyňa rezortu Katarína Matejková.