Odborári: Bez systémových riešení zanikne ďalšie priemyselné odvetvie

Martin 16. apríla (TASR) - Kožiarsky a obuvnícky, ako aj textilný a odevný priemysel, ktoré boli kedysi významnými na Slovensku, sú dnes na pokraji zániku. Podľa Integrovaného odborového zväzu (IOZ), ktorý zastupuje zamestnancov týchto odvetví, za to môže dlhodobý nezáujem o strategické smerovanie odvetvia, nízke investície do výskumu, vývoja a technológií, ako aj nedostatočné zabezpečenie kvalitných pracovných podmienok a miezd. TASR o tom informovala hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov SR Martina Nemethová.



V posledných rokoch zatvorilo prevádzky viacero firiem ako Zornica, Makyta a Eterna. Najnovšie ohlásila koniec výroby firma Ecco Slovakia, ktorá po takmer 30 rokoch ukončí v lete výrobu vo svojom závode v Martine a o prácu príde 643 zamestnancov. Podľa IOZ ide o výrazný zásah do zamestnanosti v regióne Turca.



Spomínaný sektor je dnes podľa IOZ jedným z najviac ohrozených. „Výroba sa redukuje na montážne dielne s nízkou pridanou hodnotou, trpí slabou modernizáciou, vysokým podielom manuálnej práce, nízkymi mzdami a minimálnym záujmom mladých ľudí o prácu v tomto odvetví. Chýba mu však predovšetkým to najdôležitejšie - vízia a stratégia štátu,“ uviedla hovorkyňa.



IOZ upozorňuje na to, že zamestnanci Ecco Slovakia v Martine zatiaľ nepoznajú konkrétne podmienky kompenzačného balíčka. „Jediné, na čo sa môžu pracovníci v tejto chvíli spoľahnúť, sú ustanovenia Podnikovej kolektívnej zmluvy, ktorú si spolu s odbormi vybojovali koncom minulého roka. Nad rámec týchto dohodnutých práv však aktuálne neexistujú žiadne jasné záruky ďalšej podpory,“ priblížila Nemethová.



IOZ žiada, aby bol celý proces uzatvárania závodu a ukončovania pracovných pomerov maximálne transparentný a prebiehal pod dohľadom verejnosti, samospráv a štátnych inštitúcií. Zároveň apelujú na štát, samosprávy a ďalšie inštitúcie, aby boli nápomocní nielen pri riešení tejto aktuálnej situácie, ale aj v následnej podpore týchto zamestnancov a ich rodín.



Ďalej dodali, že ich cieľom je dohodnúť pre zamestnancov skutočný kompenzačný balíček, ktorý pôjde nad rámec už dohodnutej kolektívnej zmluvy a poskytne im podporu - finančnú, psychologickú, aj praktickú - v čase, keď budú čeliť náročnej situácii po strate zamestnania.