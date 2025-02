Bezdymové tabakové výrobky z 3.krajín už nepodliehajú dovozným platbám

Bratislava 19. februára (TASR) - Od februára tohto roka vstúpili do platnosti zmeny zákona o spotrebnej dani, ktorý úplne oslobodil od dovozných platieb neobchodný dovoz bezdymových tabakových výrobkov z tretích krajín. Zmenili sa tiež limity na množstvo úplne oslobodené od dovozných platieb v osobnej batožine cestujúceho pri návrate z tretích krajín. V stredu o tom informoval hovorca Finančnej správy (FS) Daniel Súkup.



Bezdymový tabakový výrobok môže obsahovať tabak, ktorý sa nespotrebúva počas horenia, ale je možné ho použiť na inhaláciu prostredníctvom zahrievacieho zariadenia. Do tejto kategórie patrí aj žuvací či šnupavý tabak a výrobok pozostávajúci výlučne alebo čiastočne z inej náplne ako tabak, ktorý sa nespotrebúva počas horenia a je možné ho použiť na inhaláciu cez zahrievacie zariadenie.



"Zároveň vznikol aj nový predmet spotrebnej dane, keď hovoríme o takzvanom výrobku súvisiacom s tabakovými výrobkami (ITV). Do tejto skupiny zaraďujeme náplň do elektronickej cigarety, nikotínové vrecúško alebo iný nikotínový výrobok, ktorý nie je bezdymovým tabakovým výrobkom," uviedla FS.



Upozornila, že v prípade neobchodného dovozu takýchto výrobkov z tretích krajín sú stanovené limity na privezené množstvo. Medzi neobchodný dovoz tabakových a iných výrobkov v osobnej batožine cestujúceho je dovoz takýchto produktov určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo jeho domácnosti, prípadne sú určené ako dar.



"Od 1. februára 2025 platí, že od dovozných platieb je úplne oslobodený neobchodný dovoz bezdymových tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích krajín, najviac v množstve dvoch spotrebiteľských balení bezdymových tabakových výrobkov, ak cestuje inak ako leteckou dopravou. V prípade cestovania leteckou dopravou je to päťnásobok spotrebiteľských balení bezdymových tabakových výrobkov," spresnila FS s tým, že oslobodenie je možné uplatniť na akúkoľvek kombináciu, ale len za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva. Rovnaké množstvá platia aj pre ITV.



Bez zmeny ostáva aktuálne povolený objem tabakových výrobkov. Povolený a od dovozných platieb je oslobodený import 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, 10 kusov cigár a 50 gramov tabaku, ak ľudia cestujú inak ako leteckou dopravou. V prípade leteckej dopravy je to 200 kusov cigariet, 100 kusov cigariek, 50 kusov cigár a 250 gramov tabaku. FS zdôraznila, že na import týchto výrobkov sa vzťahuje aj obmedzenie z hľadiska veku, pričom dovážať ich nesmie osoba mladšia ako 17 rokov.



"Pri ceste zo zahraničia je dôležité poznať pravidlá dovozu takéhoto tovaru z tretích krajín. V prípade nezákonného dovozu tovaru nielen z Ukrajiny, ale aj z iných tretích krajín sa dopúšťate colného priestupku alebo aj trestného činu, za ktorý hrozí postih vo forme pokuty, zaistenia a zhabania tovaru, prípadne iný trest," uzavrela FS.