Bežný účet platobnej bilancie ČR sa v 3. štvrťroku vrátil do prebytku

Praha 14. decembra (TASR) - Bežný účet platobnej bilancie Českej republiky sa v 3. štvrťroku vrátil do prebytku. Prispelo k tomu kladné saldo bilancie služieb a tovarov. Vyplýva to z údajov Českej národnej banky (ČNB).



Bežný účet platobnej bilancie ČR, ktorý je súhrnom všetkých transakcií ekonomiky so zahraničím, dosiahol v 3. štvrťroku 2020 prebytok 70,5 miliardy Kč (2,68 miliardy eur). V rovnakom období 2019 vykázala pritom susedná krajina deficit bežného účtu 61,7 miliardy Kč.



V 2. štvrťroku 2020 však malo Česko ešte vyšší prebytok, 82,5 miliardy Kč.



Banka uviedla, že v období júl - september 2020 predstavoval prebytok bežného účtu ČR 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Prebytok bilancie tovarov a služieb sa v 3. štvrťroku zvýšil medziročne o 38,9 miliardy Kč na 109,4 miliardy Kč. Dôvodom jeho zvýšenia bol väčší pokles dovozu tovarov ako ich vývozu.



Kapitálový účet vykázal v sledovanom období prebytok 18,4 miliardy Kč, čo bolo 12,9 miliardy Kč viac ako vlani.



(1 EUR = 26,328 CZK)