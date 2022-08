Frankfurt nad Mohanom 19. augusta (TASR) - Bežný účet platobnej bilancie eurozóny sa v júni vrátil do prebytku, v porovnaní s júnom minulého roka bol však prebytok výrazne slabší. Uviedla to v piatok Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews.



ECB uviedla, že eurozóna zaznamenala v júni prebytok bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 4,24 miliardy eur. V júni vykázala schodok bežného účtu 6,93 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sú údaje menej priaznivé, keď v júni minulého roka prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny dosiahol 27,7 miliardy eur.



K návratu do prebytku z májového deficitu prispel najmä vývoj v bilancii služieb a na účte primárnych príjmov. Čo sa týka bilancie služieb, prebytok sa zvýšil z májových 14 miliárd na 18 miliárd eur. Navyše, účet primárnych príjmov sa presunul zo schodku do prebytku.



Zároveň však vzrástol deficit na účte sekundárnych príjmov. Ten dosiahol v júni 17 miliárd eur, čo v porovnaní s májom predstavuje zvýšenie o 2 miliardy eur.



Za 12 mesiacov do konca júna dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny 112 miliárd eur, čo predstavuje 0,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Za rovnaké obdobie do konca júna 2021 dosiahol prebytok 361 miliárd eur (3,1 % HDP).