Bežný účet platobnej bilancie eurozóny bol v novembri prebytkový

Frankfurt nad Mohanom 19. januára (TASR) - Bežný účet platobnej bilancie eurozóny sa v novembri 2022 vrátil do prebytku vďaka zlepšenej bilancii obchodu s tovarom a službami. Ukázali to vo štvrtok údaje Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a RTTNews.



Podľa údajov ECB zaznamenala eurozóna v novembri upravený prebytok bežného účtu 13,6 miliardy eur po deficite 500 miliónov eur mesiac predtým. Prispelo k tomu znižovanie cien energií, ktoré stlačilo náklady na ich dovoz.



Eurozóna mala dlhé roky veľké prebytky bežného účtu, ale prudký nárast cien energií v minulom roku ju posunul k zriedkavému deficitu, aj keď sa zdá, že tento trend sa teraz vracia späť k mesačným prebytkom.



V medziročnom porovnaní sa prebytok bežného účtu eurozóny v novembri 2022 mierne znížil z 13,8 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2021.



ECB ďalej uviedla, že prebytok v obchode s tovarom vlani v novembri klesol na 9,3 miliardy eur zo 14,9 miliardy eur rok predtým, zatiaľ čo prebytok služieb sa zvýšil na 10,1 miliardy eur z predvlaňajších 6,2 miliardy eur a prebytok primárnych príjmov stúpol na 8,6 miliardy eur zo 7,2 miliardy eur. A zároveň schodok sekundárnych príjmov mierne klesol na 14,5 miliardy eur zo 14,6 miliardy eur predvlani.



Za 11 mesiacov do konca novembra 2022 vykázala eurozóna deficit bežného účtu vo výške 121,1 miliardy eur po prebytku 266,8 miliardy eur v rovnakom období roka 2021.