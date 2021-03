Bežný účet platobnej bilancie Fínska skĺzol v januári do deficitu

Helsinki 12. marca (TASR) - Bežný účet platobnej bilancie Fínska skĺzol na začiatku tohto roka do deficitu, prvého za sedem mesiacov. Podpísalo sa pod to najmä zhoršenie vývoja v bilancii služieb.



Ako v piatok informoval fínsky štatistický úrad, bežný účet platobnej bilancie dosiahol v januári deficit v hodnote približne 0,1 miliardy eur, zatiaľ čo v decembri evidoval prebytok viac než 2 miliardy eur. V prebytku bol bežný účet Fínska aj v januári minulého roka, keď dosiahol približne 0,4 miliardy eur. Výsledky za tohtoročný január tak znamenajú prvý deficit bežného účtu platobnej bilancie Fínska od júna minulého roka, keď dosiahol zhruba 0,4 miliardy eur.



Januárový vývoj na bežnom účte ovplyvnila do veľkej miery bilancia služieb. Tá v januári vykázala deficit na úrovni 335 miliónov eur, zatiaľ čo v decembri zaznamenala prebytok 146 miliónov eur. Aj v medziročnom porovnaní sa tohtoročný január vyvíjal horšie, keďže pred rokom zaznamenalo Fínsko v bilancii služieb deficit iba 110 miliónov eur.



Obchod s tovarom sa udržal v prebytku, aj keď oproti decembru prudko klesol. V januári dosiahol 200 miliónov eur, zatiaľ čo v poslednom mesiaci minulého roka predstavoval 1,38 miliardy eur. V medziročnom porovnaní však mierne vzrástol zo zhruba 140 miliónov eur v januári 2020.