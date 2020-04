Bratislava 14. apríla (TASR) - Bezohľadní motorkári ničia poľnohospodárom novú úrodu. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podľa nej vyzýva motorkárov, aby so svojimi motocyklami nejazdili po poliach a trávnych porastoch. Rovnako apeluje aj na políciu, aby ráznejšie riešila tých, ktorí aj napriek upozorneniam arogantným spôsobom likvidujú zasiatu úrodu a ničia porasty.



Významné škody na poľnohospodárskych porastoch podľa Holéciovej pociťujú najmä pestovatelia na východe Slovenska. Priaznivé počasie a protipandemické obmedzenia dvojnásobne viac lákajú do prírody aj motorkárov. Niektorí z nich však nerešpektujú cestné komunikácie a jazdia aj tam, kde nesmú. Poľnohospodárom vznikajú na zničených porastoch desaťtisícové škody.



"Títo ľudia si urobili eldorádo už nielen v lesoch a na trvalých trávnatých porastoch, ale v súčasnosti si trúfajú už aj na osiatu ornú pôdu. Dovolia si tam robiť motokros či dokonca plochú dráhu. Následne sú škody na porastoch nezvratné. Je nemysliteľné, aby štát nemal na motorkárov – vandalov žiadne páky," povedal predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Spišskej Novej Vsi Michal Kiššák.



Okrem priamych finančných strát na zničenej úrode spôsobujú podľa Holéciovej bezohľadní motorkári poľnohospodárom aj ďalší problém. Motorky vytvárajú na poliach a trvalých trávnych porastoch tzv. dočasné cesty. Tieto vzniknuté cesty alebo chodníky sú viditeľné aj pri určovaní spôsobilosti poľnohospodárskej pôdy napríklad prostredníctvom diaľkového prieskumu zeme, aktualizácie registra LPIS či prostredníctvom ďalších nástrojov, ktoré vykonávajú príslušné inštitúcie.



Keďže poľnohospodári motorkami poškodenú parcelu nevedia dať do pôvodného stavu, nemôžu podľa Holéciovej na zničenú časť poberať podpory z EÚ. V niektorých prípadoch tak môžu bezohľadní ľudia svojou arogantnou jazdou po poliach zablokovať poľnohospodárovi vyplatenie aj celoročnej podpory, ktorú dostáva na produkciu potravín, teda na chov zvierat, pestovanie plodín, ale aj na mzdy zamestnancov, a to najmä vo vidieckych oblastiach.