Bezos predal ďalšiu časť akcií Amazonu za približne 2,4 miliardy USD

New York 21. februára (TASR) - Americký miliardár Jeff Bezos predal tento týždeň ďalšiu časť akcií Amazonu v hodnote približne 2,4 miliardy USD (2,22 miliardy eur). Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila americká Komisia pre cenné papiere a burzu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Bezos, zakladateľ Amazonu a aktuálne predseda predstavenstva, predal v utorok (20. 2.) 14 miliónov akcií internetového gigantu po tom, ako sa minulý týždeň zbavil približne 12 miliónov akcií v hodnote zhruba 2,03 miliardy USD. Začiatkom mesiaca predal tiež 12 miliónov akcií. Pred týmito krokmi Bezos nepredával akcie Amazonu od roku 2021.



Po najnovšej transakcii získal Bezos dohromady zhruba 8,5 miliardy USD z predaja svojich podielov. Amazon predtým oznámil, že miliardár by sa mohol do 31. januára 2025 zbaviť až 50 miliónov akcií spoločnosti.



Tretí najbohatší človek sveta podľa časopisu Forbes zatiaľ nepovedal, čo urobí s výťažkom z predaja.



(1 EUR = 1,0802 USD)