Firma Jukos chce vyrábať ochranné rúška, chýba jej materiál

Bežovce 16. marca (TASR) – Spoločnosť Jukos so sídlom v Bežovciach v okrese Sobrance, zaoberajúca sa výrobou obalových materiálov na báze polypropylénu, chce vyrábať ochranné tvárové rúška. Ako pre TASR potvrdil konateľ spoločnosti Jozef Čermák, problémom je materiál.



"Máme kapacity, ktoré môžeme uvoľniť na riešenie krízovej situácie s rúškami, ale bojujeme s nedostatkom materiálu. Musíme mať certifikovanú látku a potom sa môže spustiť výroba," povedal Čermák s tým, že by malo ísť buď o 100-percentnú bavlnu, certifikovanú pre zdravotnícke účely alebo netkanú textíliu.



Vo výrobe vriec a veľkoobjemových vakov pre stavebníctvo, priemysel či poľnohospodárstvo pracuje v spoločnosti Jukos približne 15 zamestnancov. V prípade úspechu s materiálom by výrobe rúšok vedeli uvoľniť 50 percent výrobnej kapacity, denná produkcia by tak mohla predstavovať približne 1500 rúšok. "Chceli by sme pokryť aspoň náš sobranský región. Som ochotný pristúpiť aj na to, že pre okolité obce ušijem rúška i zadarmo," uviedol Čermák.



Podľa jeho slov zaznamenala spoločnosť po tom, čo prednosta okresného úradu v Sobranciach zverejnil v nedeľu (15.3.) večer na sociálnej sieti výzvu na dodanie vhodného materiálu, zvýšený záujem o tvárové rúška. "Stále sa ozývajú rôzne organizácie, ktoré by chceli nakúpiť, ale doposiaľ sa nikto neozval, kto by nám mohol ponúknuť materiál," doplnil s tým, že mu v súčasnej situácii chýba súčinnosť štátnych hmotných rezerv s firmami, ktoré sa zaoberajú výrobou strategických obalov a výrobkov. "V minulosti sme napríklad pri povodniach promptne reagovali na výzvu civilnej obrany z Košíc na dodanie ochranných vakov a polypropylénových vriec," dodal.