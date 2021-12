Bezpečnosť cyklistov na cestách sa má zlepšiť

Bratislava 8. decembra (TASR) – Bezpečnosť na cestách by sa mala zlepšiť. Pri predbiehaní cyklistov, chodcov či užívateľov kolobežiek sa definuje bočný odstup. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Prioritným cieľom novely je jasne definovať a spresniť bočný odstup pri predbiehaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Konkrétne ide o predbiehanie cyklistov, ale aj chodcov či užívateľov kolobežiek. "V novele zákona definujeme, ako má vyzerať bezpečnostné predchádzanie, pričom vodič automobilu musí zachovávať dostatočný bočný odstup, ktorý je najmenej jeden meter pri rýchlosti do 50 kilometrov za hodinu (km/h) a 1,5 metra pri vyššej rýchlosti. Veríme, že táto malá zmena pomôže k vyššej bezpečnosti na cestách," uviedol poslanec Radovan Sloboda (SaS).



Rozširuje sa aj okruh osôb, ktorým sa poskytujú informácie z evidencie vozidiel. Informácie z evidencie vozidiel sa budú poskytovať aj advokátom. Advokát tak bude môcť získať informácie z evidencie vozidiel, ktoré potrebuje práve a výlučne v súvislosti s výkonom svojho povolania.



K základným povinnostiam vodiča sa súčasne pridáva aj neohrozenie cyklistov na cestičke pre cyklistov, pri odbočovaní a vchádzaní na cestu. Zároveň sa zakazuje zastavenie vozidla nielen na priechode pre chodcov a priechode pre cyklistov, ale aj na mieste na prechádzanie. Okrem toho sa umožní cyklistovi nedodržiavať striktne povinnosť pri odbočovaní vľavo zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky. Jasne sa ustanovuje aj prednosť každého, kto ide priamo, pred tým, kto odbočuje, a to bez ohľadu na stavebnú formu a oddelenosť cesty. Prednosť sa týka aj cyklistu idúceho súbežne s hlavnou cestou, zväčša po priechode pre cyklistov. Rozširuje sa aj zákaz zastavenia a státia na cyklistickej infraštruktúre.



Predkladatelia tiež navrhli umožniť jazdenie na chodníku aj cyklistom, ktorí sprevádzajú alebo vezú na bicykli dieťa do 10 rokov. Rozširuje sa aj možnosť cyklistov jazdiť vedľa seba len na cestičke pre cyklistov o iné druhy komunikácií, na ktorých nie je voľnejší pohyb cyklistov problematický. Okrem toho sa dopĺňa možnosť jazdy vedľa seba pre skupinové jazdy. Ďalej sa doplní medzi osobitné oblasti z hľadiska pravidiel cestnej premávky aj bicyklová cesta. Ide o cestu vymedzenú dopravnou značkou, na ktorej "auto je hosť". Vjazd motorových vozidiel do tejto cesty je prípustný len vtedy, ak to umožní dodatková tabuľa, a aj vtedy majú cyklisti vždy prednosť.