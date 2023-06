Bezpečnosť klientov i zamestnancov CSS Demy zvýši prístavba a výťah

Trenčín 12. júna (TASR) - Zvýšenie bezpečnosti klientov i zamestnancov a bazbariérovosť sú hlavným cieľom prístavby s výťahom v Centre sociálnych služieb (CSS) Demy v Trenčíne. Informoval o tom Ľubomír Bobák z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



V rámci prístavby pribudnú i šatne pre klientov s hygienickými priestormi, ale aj administratívne priestory pre zamestnancov. Súčasťou prác bude i zvýšenie kapacity parkoviska. Celú investíciu v plnej výške financuje TSK.



Podľa riaditeľa CSS Demy Tibora Gavendu klienti zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa už čoskoro dostanú do všetkých objektov v rámci CSS bezbariérovo. Nový vstup zvýši nielen ich bezpečnosť, ale aj bezpečnosť zamestnancov, ktorí pracujú s imobilnými klientmi.



Predseda TSK Jaroslav Baška pripomenul, že nejde o prvú investíciu kraja do CSS Demy. "Pred pár rokmi sme odovzdali do užívania novovybudované autistické centrum zhruba za 1,6 milióna eur a následne aj zrekonštruovanú stravovaciu prevádzku približne za štvrť milióna eur. V najbližších mesiacoch tu vyrastie prístavba za viac ako milión eur, ktorá bude slúžiť na debarierizáciu, a jej súčasťou bude napríklad aj chránená dielňa," zdôraznil Baška.