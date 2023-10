Bezpečnostný úrad: V SR chýbajú odborníci na kybernetickú bezpečnosť

Bratislava 29. októbra (TASR) - Na Slovensku chýbajú odborníci na kybernetickú bezpečnosť. Podľa odhadov Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) existuje približne 19.200 neobsadených pracovných pozícií v tejto oblasti. Pre TASR to uviedol hovorca úradu Peter Habara.



"S nedostatkom odborníkov v oblasti IT a kybernetickej bezpečnosti sa borí prakticky celý svet. Uvedená štatistika je výsledkom viacerých rokov skúmania pracovného trhu a jeho schopnosti reflektovať požiadavky doby aj legislatívy," vysvetlil Habara.



Doplnil, že v odhadovanom čísle ešte nie sú započítané veľké podniky, ktoré sa novelizáciou zákona o kybernetickej bezpečnosti podľa transpozície smernice NIS2 v nadchádzajúcich rokoch stanú takisto regulovanými subjektmi.



"Nedostatok odborníkov spôsobuje jednak pomalá integrácia vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačných technológií do slovenského školstva, ale aj rýchly technologický vývoj, tlak na digitalizáciu a veľa ďalších faktorov," načrtol hovorca.



Požadovaná kvalifikácia odborníka na kyberbezpečnosť sa podľa NBÚ rôzni podľa obsadzovanej pracovnej pozície. "Mnohé úlohy v systéme kybernetickej bezpečnosti ako celku si síce nevyžadujú nevyhnutne vysokoškolské vzdelávanie, je však nutné vzdelávať sa odborne, získať príslušné certifikáty a venovať vzdelávaniu nemalú časť svojej profesionálnej kariéry," vysvetlil Habara.



Ako poznamenal, faktom je, že v súčasnosti produkujú slovenské vysoké školy veľmi malý počet kvalifikovaných odborníkov.