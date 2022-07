Chystáte sa pracovať zo zahraničia? Dajte si pozor na hotelovú wifi

Bratislava 26. júla (TASR) - Odborníci neodporúčajú na prácu v zahraničí používať verejné wifi siete hotelov. O niečo bezpečnejšie sú podľa nich wifi apartmánov a dovolenkových domov.



Bezpečnosťou dovolenkovej práce v zahraničí je však potrebné zaoberať sa už na Slovensku. Firmy by v súčasnosti mali mať svoju virtuálnu privátnu sieť (VPN). Tá šifruje komunikáciu a výmenu dát a hackerovi môže trvať desiatky rokov, kým ju prelomí. Spoločnosť Solitea tiež radí na bankové operácie minúť radšej vlastné mobilné dáta od operátora.



Verejné wifi sú bezplatné, ale spravidla prinášajú veľké hrozby. "Niektoré verejné wifi siete majú čoraz častejšie prístupový bod bez hesla, čo predstavuje veľmi jednoduchý prístup pre vás, ale aj pre hackerov. Do akéhokoľvek zariadenia sa hackeri vedia dostať pomerne jednoducho, čím získavajú kontrolu nad celou dátovou komunikáciou," upozorňuje Peter Gajdošech, odborník na informačné technológie IT spoločnosti.



Wifi siete v apartmánoch či dovolenkových domoch sú o niečo bezpečnejšie, pretože sa používateľ musí štandardne k prístupovému bodu prihlásiť pomocou hesla. Ale aj v tomto prípade vidí Gajdošech riziko, pretože heslá bývajú veľakrát známe. Sú dostupné pre všetkých ubytovaných, vrátane hackerov. Chybou tiež je, že prenajímatelia nemenia heslá veľmi často.



Hackeri môžu na verejnej wifi jednoducho pristupovať k osobným údajom a heslám. "Každé zariadenie môže byť cez takúto sieť napadnuté vírusom alebo malvérom, čiže vaša komunikácia s okolitým svetom môže byť odpočúvaná, alebo ju môže niekto sledovať," vysvetľuje profesionál.



Práca, ale aj iné aktivity zo zariadení pripojených do verejnej wifi siete môžu byť bezpečnejšie len pri dodržaní základných pravidiel. "Každé vaše zariadenie by malo mať pravidelne aktualizovaný antivírusový softvér. Mali by ste byť vždy pripojený pomocou VPN. Na zariadení by ste mali mať aktívny firewall, ktorý v počítačovej sieti blokuje alebo povoľuje sieťové prenosy. Pri práci na webe by ste mali využívať iba šifrované pripojenie, t. j. také, ktorého adresa sa začína na HTTPS, nie HTTP," priblížil Gajdošech. Ak je to možné, na zariadení je vhodné vypnúť zdieľanie súborov. "A na záver, ak sieť práve nevyužívate, wifi vypnite," doplnil.



Veľa firiem má v súčasnosti zriadené VPN pripojenie. Je to spôsob online pripojenia do firemnej siete, ak sa zamestnanec nachádza mimo práce. Odborník to hodnotí ako najlepšiu alternatívu.



"Pri VPN pripojení sa všetka vaša komunikácia odosiela na server poskytovateľa VPN a odtiaľ prebieha šifrovaná komunikácia s druhou stranou," vysvetľuje. Ak firma neposkytuje takéto pripojenie, je možné využiť aj komerčne dostupné VPN pripojenia, ktoré garantujú vysokú mieru bezpečnosti.



Dôležité je na dovolenke tiež pamätať, že cez verejnú wifi je veľmi nerozumné pristupovať do bankovej aplikácie alebo internetbankingu. "Ak ste pozabudli doma zrealizovať nejaké prevody, v zahraničí na to radšej odporúčam minúť trochu dát od mobilného operátora. Tam je bezpečnosť spravidla na vysokej úrovni," uzatvára Gajdošech.