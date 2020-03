Bezplatná doprava pre študentov bude počas uzavretia škôl zrušená

Bratislava 24. marca (TASR) - Bezplatné cestovanie vlakmi pre študentov bude zrušené, a to počas uzavretia škôl. Vyhlásil to v utorok premiér Igor Matovič (OĽaNO). Zaviazané k tomuto opatreniu bude Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Študenti podľa Matoviča majú byť v súčasnej situácii doma, nie cestovať bezplatne vlakmi na výlety.



Štát má mať v čase krízy možnosť využívať lokalizačné služby operátorov

V čase krízy by mohli štátne inštitúcie v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov. Príslušná zmena zákona bude predložená v skrátenom legislatívnom konaní. Uviedol to v utorok premiér Igor Matovič (OĽaNO).