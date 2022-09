Bezplatné dlhové poradne v SR doteraz pomohli viac ako 2200 ľuďom

Bratislava 27. septembra (TASR) - Bezplatné dlhové poradne doteraz pomohli viac ako 2200 ľuďom. Aktuálne poskytujú poradenstvo v 42 mestách na Slovensku a v najbližších týždňoch ich počet narastie na 46. Informoval o tom v utorok minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).



"Otvárame dnes 42. zo 46 poradní," oznámil manažér Národného projektu Bezplatné dlhové poradne Ladislav Šutý s tým, že zo 184 ľudí, ktorých majú prijať, už zamestnali 90 %. "Chýba nám jeden právnik, jeden ekonóm a asi 12 alebo 13 psychológov," vymenoval.



Aby projekt mohli považovať za úspešný, musia do 30. októbra budúceho roku obslúžiť 11.200 klientov. "Keď si urobíme extrapoláciu, vychádza nám to, že by sme aj toto mali splniť," predpokladá Šutý.



Ak bude pilotný projekt úspešný, nasledovať bude riadny, viacročný projekt. Ten má poradne zefektívniť a nastaviť niekoľkonásobnú návratnosť investovaných financií do projektu, uzavrel manažér.



Jedným z príkladov pomoci poradní je prípad klientky po dosiahnutí 18 rokov veku, ktorá zistila, že dovŕšením dospelosti zdedila aj dlhy svojich rodičov. Exekútor vyhlásil dražbu na dom, kde bývala. Dlhová poradňa zistila, že je možné voči tejto exekúcii a voči hodnote pohľadávky a majetku, ktorý sa exekvuje, podať námietku. Súčasne sa podal aj návrh na súd na predbežné opatrenie. Súd mu vyhovel a tak klientka býva naďalej vo svojom dome.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nadviazalo spoluprácu aj s prezidentom Európskej organizácie boja proti nadmernému zadlženiu a finančnej exklúzii (ECDN) Dieterom Korczakom. "Takýmto spôsobom budeme koordinovať a vylepšovať svoju činnosť aj na základe skúseností z iných európskych krajín," uviedol Krajniak. Nezisková organizácia ECDN dostala grant na zastrešenie pomoci Slovákom v zadlženosti.



Slovensko je spomedzi 13 krajín podľa Korczaka vzorom, keďže je na prvom mieste v zavádzaní programu bezplatného dlhového poradenstva. "Veľmi sa teším na spoluprácu so slovenskou vládou a s organizáciami, ktoré sa podieľajú na dlhovom poradenstve," uviedol Korczak.



"Dnes sme sa napríklad dohodli, že nám oni ukážu a naučia nás ich databázový program, ako vedú dlžníkov," uviedol Šutý. Slovensko má tak nastaviť vzdelávanie pre všetkých 13 krajín. Môže tak v budúcnosti vplývať na Európsku komisiu, aby prijímala protidlhové opatrenia.