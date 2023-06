Bezplatnú dopravu na kúpalisko v Nových Zámkoch zabezpečí Štrandbus

Nové Zámky 30. júna (TASR) - Od soboty 1. júla začína v Nových Zámkoch premávať bezplatný Štrandbus. Obyvateľov i návštevníkov mesta 18. sezónu zavezie na Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika, informovala o tom radnica. Premávať bude do konca prázdnin.



Prevádzku linky umožnila dlhodobá partnerská spolupráca mesta Nové Zámky so spoločnosťami Bytkomfort a Arriva Nové Zámky. "Očakávame, že Štrandbus bude počas leta využívať čo najviac návštevníkov kúpaliska namiesto svojich áut, prospeje to doprave i životnému prostrediu," skonštatoval primátor Nových Zámkov Otokar Klein.



Na linke Štrandbus premáva mestský autobus s kapacitou 30 miest na sedenie a 82 na státie. Súčasťou výbavy autobusu je aj rampa, ktorá uľahčuje nastupovanie cestujúcich s kočíkmi alebo na invalidnom vozíku. Autobus má zníženú podlahu, digitálne informačné tabule a poskytuje bezplatné pripojenie na internet cez wifi.