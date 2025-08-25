< sekcia Ekonomika
Bezúčelový úver až do 40 000 € a každý rok nižšia úroková sadzba
Vďaka klesajúcej úrokovej sadzbe môže mať klient úver aj s 0 % úrokovou sadzbou.
Autor OTS
Bratislava 25. augusta (OTS) - S poklesom úrokových sadzieb a atraktívnymi benefitmi na trhu rastie dopyt po bezúčelových úveroch aj ich refinancovaní. Tatra banka aktuálne ponúka záujemcom o úver jedinečnú výhodu - automatické zníženie úrokovej sadzby o 1 % po každom roku riadneho splácania.
Pri bezúčelovom úvere nie je potrebné dokladovať použitie úveru a nie je to potrebné ani pre získanie klesajúcej úrokovej sadzby. Zo skúseností Tatra banky vyplýva, že klienti bezúčelovými úvermi najčastejšie financujú rekonštrukciu bývania, kúpu auta či zariadenie domácnosti.
Zvýhodnenie sa vzťahuje na všetkých klientov, ktorí si vezmú Bezúčelový úver alebo Refinačný úver. Stačí, ak o úver záujemca požiada a bude mu poskytnutý do 05. 10. 2025 a následne bude úver riadne splácať.
Po splnení podmienok sa úroková sadzba automaticky zníži o 1 % p. a. po každej 12. splátke. „Klienti si zvyčajne vyberajú dlhšiu splatnosť úveru, často až do 8 rokov, aby si rozložili náklady. Vďaka klesajúcej úrokovej sadzbe, ktorá začína od 6,49 % p. a., a pri refinancovaní dokonca od 5,99 % p. a., sa vie klient pri riadnom splácaní dostať pri svojom úvere až na úrokovú sadzbu 0 % p. a.,“ povedal Mário Paulen, senior produktový manažér z Tatra banky.
Tento benefit je dostupný cez všetky predajné kanály – či už sa rozhodne človek požiadať o úver online, v pobočke aj cez kontaktné centrum DIALOG Live.
Pri úvere vo výške 10 000 EUR so splatnosťou 96 mesiacov a úrokovou sadzbou 6,49 % p. a. je mesačná splátka v prvom roku 134,26 EUR mesačne.
V prípade, že bude klient riadne splácať, každý rok mu banka sadzbu zníži o 1 % p. a., čím každý rok klesá aj jeho mesačná splátka. Už po prvom roku splácania, tak úroková sadzba klesne na 5,49 % p. a.. Po 5 rokoch splácania bude úroková sadzba už iba 1,49 % p. a. a splátka bude 118,07 EUR, čo je o 16,19 EUR mesačne menej ako na začiatku splácania. V tomto príklade, môže klient vďaka benefitu klesajúcej úrokovej sadzby ušetriť za celú dobu splácania celkovo 1017 EUR.
Zdroj: Tatra banka
Kompletný reprezentatívny príklad RPMN nájdete uvedený nižšie.
Úver je dostupný:
• od 500 do 40 000 EUR,
• na obdobie 12 až 96 mesiacov,
• pre klientov od 18 do 65 rokov s pravidelným príjmom.
Kvôli prepočtu úveru klient nemusí ísť na pobočku, informatívny prepočet ponúka kalkulačka s rozšírenými možnosťami. Čím viac údajov klient zadá, tým presnejší výpočet úveru získa.
Použitie kalkulačky klientov k ničomu nezaväzuje ani nepodlieha dopytom do úverových registrov. Ak sa rozhodnú pre úver, vybavia ho až po samotné podpísanie dokumentov z pohodlia domova cez Internet banking alebo mobilnú aplikáciu Tatra banka, prípadne osobne či telefonicky.
Jednoduché podmienky, výrazná úspora
Pri bezúčelovom úvere nie je potrebné dokladovať použitie úveru a nie je to potrebné ani pre získanie klesajúcej úrokovej sadzby. Zo skúseností Tatra banky vyplýva, že klienti bezúčelovými úvermi najčastejšie financujú rekonštrukciu bývania, kúpu auta či zariadenie domácnosti.
Zvýhodnenie sa vzťahuje na všetkých klientov, ktorí si vezmú Bezúčelový úver alebo Refinačný úver. Stačí, ak o úver záujemca požiada a bude mu poskytnutý do 05. 10. 2025 a následne bude úver riadne splácať.
Po splnení podmienok sa úroková sadzba automaticky zníži o 1 % p. a. po každej 12. splátke. „Klienti si zvyčajne vyberajú dlhšiu splatnosť úveru, často až do 8 rokov, aby si rozložili náklady. Vďaka klesajúcej úrokovej sadzbe, ktorá začína od 6,49 % p. a., a pri refinancovaní dokonca od 5,99 % p. a., sa vie klient pri riadnom splácaní dostať pri svojom úvere až na úrokovú sadzbu 0 % p. a.,“ povedal Mário Paulen, senior produktový manažér z Tatra banky.
Tento benefit je dostupný cez všetky predajné kanály – či už sa rozhodne človek požiadať o úver online, v pobočke aj cez kontaktné centrum DIALOG Live.
Úspora viac ako 1 000 EUR
Pri úvere vo výške 10 000 EUR so splatnosťou 96 mesiacov a úrokovou sadzbou 6,49 % p. a. je mesačná splátka v prvom roku 134,26 EUR mesačne.
V prípade, že bude klient riadne splácať, každý rok mu banka sadzbu zníži o 1 % p. a., čím každý rok klesá aj jeho mesačná splátka. Už po prvom roku splácania, tak úroková sadzba klesne na 5,49 % p. a.. Po 5 rokoch splácania bude úroková sadzba už iba 1,49 % p. a. a splátka bude 118,07 EUR, čo je o 16,19 EUR mesačne menej ako na začiatku splácania. V tomto príklade, môže klient vďaka benefitu klesajúcej úrokovej sadzby ušetriť za celú dobu splácania celkovo 1017 EUR.
Zdroj: Tatra banka
Kompletný reprezentatívny príklad RPMN nájdete uvedený nižšie.
Úver je dostupný:
• od 500 do 40 000 EUR,
• na obdobie 12 až 96 mesiacov,
• pre klientov od 18 do 65 rokov s pravidelným príjmom.
Online kalkulačka a pohodlné vybavenie
Kvôli prepočtu úveru klient nemusí ísť na pobočku, informatívny prepočet ponúka kalkulačka s rozšírenými možnosťami. Čím viac údajov klient zadá, tým presnejší výpočet úveru získa.
Použitie kalkulačky klientov k ničomu nezaväzuje ani nepodlieha dopytom do úverových registrov. Ak sa rozhodnú pre úver, vybavia ho až po samotné podpísanie dokumentov z pohodlia domova cez Internet banking alebo mobilnú aplikáciu Tatra banka, prípadne osobne či telefonicky.
Reprezentatívny príklad RPMN
Pri úvere 10 000 EUR s fixnou úrokovou sadzbou 6,49 % p. a., dobou splatnosti úveru s počtom 96 mesačných anuitných splátok, s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 200 EUR, predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 7,39 % pri mesačnej splátke úveru 134,26 EUR, pričom posledná splátka úveru je vo výške 46,31 EUR. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 13 001,01 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní. V prípade splnenia Podmienok na uplatnenie Benefitu, bude úroková sadzba a Splátka znížená po výročí každej dvanástej Splátky, o čom bude Dlžník vopred informovaný. Ročná percentuálna miera nákladov sa zníži na 5,08% a Celková čiastka, ktorú klient uhradí bude predstavovať 11 984,01 EUR.
Pri úvere 10 000 EUR s fixnou úrokovou sadzbou 6,49 % p. a., dobou splatnosti úveru s počtom 96 mesačných anuitných splátok, s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 200 EUR, predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 7,39 % pri mesačnej splátke úveru 134,26 EUR, pričom posledná splátka úveru je vo výške 46,31 EUR. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 13 001,01 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní. V prípade splnenia Podmienok na uplatnenie Benefitu, bude úroková sadzba a Splátka znížená po výročí každej dvanástej Splátky, o čom bude Dlžník vopred informovaný. Ročná percentuálna miera nákladov sa zníži na 5,08% a Celková čiastka, ktorú klient uhradí bude predstavovať 11 984,01 EUR.