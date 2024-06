Bezúročná pôžička pre poľnohospodárov od SZRB

Bratislava 17. júna (OTS) -uviedolPríjemcom pomoci môže byť mikro, malý a stredný podnik pôsobiaci v odvetví prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov, ktorý požiadal PPA o priamu podporu na poľnohospodársku pôdu za rok 2023. Žiadateľ nemôže čerpať obdobný preklenovací úver poskytnutý na rovnaký účel, aký je predmetom pomoci. Zároveň je potrebné požiadať PPA o zmenu čísla bankového účtu na poukázanie priamej podpory na jeho úverový splátkový účet, ktorý mu bude bezodplatne zriadený v SZRB.Výška návratnej finančnej výpomoci môže byť maximálne 70% predbežného nároku na priamu podporu na poľnohospodársku pôdu za rok 2023, najviac však do výšky 100 000,- EUR. Úroková sadzba návratnej finančnej výpomoci je 0% p. a. Zmluva o návratnej finančnej výpomoci musí byť uzavretá a účinná najneskôr do 31. augusta 2024.Lehota na predkladanie žiadostí je od zverejnenia tejto výzvy do 23. 6. 2024. Žiadosť o poskytnutie pomoci vo forme návratnej finančnej výpomoci, vrátane Vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc, sú dokumentami potrebnými pre posúdenie nároku pomoci, ktoré predkladá žiadateľ elektronicky odoslaním na e-mailovú adresu polnohospodari@szrb.sk. Podrobné informácie a súvisiace dokumenty sú k dispozícii na webovom sídle vykonávateľa schémy www.szrb.sk/pomocprepolnohospodarov